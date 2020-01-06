Замерз на смерть на балконі: в Росії сталася страшна НП з немовлям

У місті Ніколаєвськ-на-Амурі Хабаровського краю в РФ батьки залишили немовля на балконі в 20-градусний мороз, малюк помер від переохолодження.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС, з посиланням на повідомлення регіонального МОЗ.

Інцидент стався вранці 5 січня. Повідомляється, що місцева мешканка на кілька годин залишила на балконі в 20-градусний мороз коляску з немовлям.

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"В одному з населених пунктів Хабаровського краю на смерть замерзла дитина першого року життя, залишена батьками на балконі", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Алмати ( Казахстан ) дитина випала з атракціону "Рогатка" в парку на горі Кок-Тобе і отримав важкі травми.

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