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26 квітня • оновлено в 17:54
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Денис Мещерський
Денис Мещерський
Письменник, блогер, кандидат історичних наук Всі статті автора

"Замазанный" Беслан

3.9т
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Есть в строительстве такой приём – прикрыть фасад здания, чтобы красиво было и не опасно, пока идёт ремонт самого здания. Это фальшфасад. И люди, мимо проходящие каждый день, очень быстро забывают, как было до этого, потому что так более привлекательно для глаз, не видишь разбитого здания – и опасности нет, что кирпич отлетит и не дай бог в голову рикошетом попадёт. А приехавшие в город или проезжающие даже и не вспомнят о том, что там за ширмой, потому что всё пристойно выглядит.

Вот ученик что будет делать, если ему учительница плохую оценку поставит, да ещё и напишет что-нибудь для родителей, чтобы они вспомнили про ребёнка своего нерадивого и уделили ему больше внимания? Он сначала будет запись затирать-подтирать, а потом либо до дырки дотрёт, либо бросит, потому что всё равно видно. И единственно верный ход в этом случае один – удалить страницу, вырвать её. Так сказать, с глаз долой – из сердца вон. Всё. Не было этого, и все счастливы. И родители, и ученик.

Как ни пытался Владимир Путин “замазать” Беслан все эти годы – никак не получалось, всё интернет этот, так бы уж все давно забыли, лет-то сколько уж прошло (почти 16). А так всё равно правда вылазит, которая совсем не красит президента России, а ещё дата близкая – 3 сентября. Это что же, на разборки, что ли, туда ехать к этим матерям и жителям Беслана? Что, краснеть и бледнеть там, что ли? Извиняться за что-то, ну, то есть, кого-то, ну, невинно погибших. Не дело это.

Ведь, оказывается, есть историческая несправедливость, вот, извините, война Великая Отечественная закончилась не второго сентября, а третьего. И пусть нынешнее поколение практически и не знает, что воевали ещё и с Японией, и там-то дата и была 3 сентября. Это неважно. Главное – исправить эту несправедливость. И тогда можно сделать где надо запись, что нынешний президент России восстановил справедливость, что неправильно дату писали окончания войны, и мёртвые, те, которые погибли 75 лет назад, взывали к нему, и их матери, соответственно. Вот правда восторжествовала, и теперь они могут спать в своих могилах спокойно. Они услышаны.

Потом ещё праздник 3 сентября обязательно будет – День окончания Второй мировой войны 1945 года. И когда все будут праздновать, то никто за этой ширмой и не вспомнит про Беслан, про жертвы нашего времени, они некрасивые и неприглядные. На ошибках не нужно учиться, и власти не нужно просить прощения или хотя бы извиняться за произошедшее, не нужно смотреть в глаза живым, которые живут и помнят, и говорят: “Не забывайте нас, не забывайте всех наших погибших”. Вас больше нет. Страницу вырвали и вставили новую, куда лучшую на внешний вид, получилось достойно.

Вы знаете, когда мы писали главу о Беслане в своей книге “Путин, мы тебя ненавидим” (https://www.smashwords.com/books/view/998538), мы всегда думали: как же поступит Путин в очередной раз, чтобы ему не посещать Беслан? Но такого хода мы даже не могли предположить…

Что ж, с Новым праздником всех.

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Автор
Денис Мещерський Денис Мещерський
Тема
Друга світова війна
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
війна теракт тероризм
Джерело
Джерело: Блог Дениса Мещерского
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Пу всегда было по-х на срусских, Беслан, курс, Норд-Ост, метро, взр-ывы...сейчас каникулы
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Как ел забыл как его сородичи поддерживали боевиков и помогали им в устройстве терактов, в том числе и в Беслане...
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Второй Вилли
Второй Вилли
Бачурин Андрей, пе.тух, в Чечне ополченцы, боевики в Донецке.)
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