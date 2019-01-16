Замах на Путіна: Фельгенгауер пролив світло на плани ІДІЛ

Ще з часів СРСР вождям Союзу, а тепер і президенту Росії Володимиру Путіну, спецслужби постійно розповідали про підготовку замахів.

"Путіну весь час пояснюють, як свого часу товаришу Сталіну і багатьом іншим вождям Росії та СРСР, що на них постійно влаштовують замахи, і тільки пильність служби охорони рятує їх. Це звичайна річ. Але з цього не випливає, що якісь замахи стануть успішними. З часів Олександра II не було таких прикладів", – сказав у коментарі OBOZREVATEL російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.

За його словами, поки немає ніяких підстав припускати, що російський президент загине внаслідок замаху.

Володимир Путін

"Я думаю, що ІДІЛ навряд чи на це здатне, принаймні, раніше не було відомо, щоб вони домагалися таких успіхів. У них теракти носять досить неспецифічний характер: напад на перехожих, переважно випадкових людей. Їхній стиль – це масовий терор, а не політичні вбивства", – пояснив росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома болгарська ясновидиця Ванга, яка померла в 1996 році, залишила прогноз на 2019 рік, в якому передбачила президенту Росії Володимиру Путіну спробу замаху з боку когось із його команди безпеки.

Зазначимо, що російські ЗМІ нарахували щонайменше 13 спроб замаху на російського президента. Відлік почався із похорону колишнього начальника Путіна Анатолія Собчака у Санкт-Петербурзі в 2000 році. Тоді Федеральна служба охорони нейтралізувала злочинців.

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