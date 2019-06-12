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"Мовчать як партизани": вчений заявив про нові проблеми із Кримським мостом

29.9тЧитати матеріал російською

Запуск залізничного руху Кримським мостом може створити нові загрози для цієї споруди.

"Якщо пускати по ньому повністю завантажені потяги, це небезпечно", — розповів OBOZREVATEL російський гідрогеолог Юрій Медовар.

Він пояснив: у середньому потяг складається з 60 вагонів, кожен із яких важить по 100 тонн. Таким чином, загальна вага потягу — близько 6 тисяч тонн. "Ви уявляєте собі навантаження на арку, при тому що вона сама важить 10 тисяч тонн? Можуть бути колосальні просідання", — попередив учений.

Будівництво залізничної гілки Кримського мосту

Будівництво залізничної гілки Кримського мосту

Крымский мост

За словами Медовара, будівельники залізничної гілки повністю усвідомлюють ці ризики, і тому застосовуватимуть той самий метод, який був застосований під час відкриття автомобільного руху: мінімальне навантаження.

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У цьому контексті вчений нагадав про те, що автомобільною частиною мосту проїхали порожні КАМАЗи. "А тут пустять один паровоз із одним вагоном і скажуть, що дорогу відкрили", — припустив він.

Медовар також звернув увагу на той факт, що в Росії вважають за краще "мовчати як партизани", коли йдеться про конкретні дати відкриття залізничного руху Кримським мостом. "Вони мали здати його ще рік тому, але не здали. Там великі проблеми з насипом. Там взагалі дуже багато проблем. Не випадково Крим попросив встановити залізничне сполучення через материк", — зауважив він.

"Давайте почекаємо і подивимося, що буде", — резюмував Медовар.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що 9-10 грудня Кримським мостом можуть запустити залізничний рух. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта та Судак.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Юрій Медовар
Місце
Росія
Теги
Кримський містНовини Росії
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"в России предпочитают "молчать как партизаны", когда речь заходит о конкретных датах..." Медлвару не сказали лично? Интернет у медовара отключили? Обоз, понятно, что вы х*хлов вы держите за д*билов, но вам самим не противно это печатать?
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2
1
Иванов Петр
Иванов Петр
Новое предсказание "святого специалиста" Медовара в секте "Незаконный Крымский мост".
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Давненько его не было! Наверное новые проблемы с крымским мостом придумывал! А то пять лет назад он говорил что мост построить не возможно , потом что его ледоходом снесёт ,но не случилось как то !
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