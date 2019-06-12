"Мовчать як партизани": вчений заявив про нові проблеми із Кримським мостом

Запуск залізничного руху Кримським мостом може створити нові загрози для цієї споруди.

"Якщо пускати по ньому повністю завантажені потяги, це небезпечно", — розповів OBOZREVATEL російський гідрогеолог Юрій Медовар.

Він пояснив: у середньому потяг складається з 60 вагонів, кожен із яких важить по 100 тонн. Таким чином, загальна вага потягу — близько 6 тисяч тонн. "Ви уявляєте собі навантаження на арку, при тому що вона сама важить 10 тисяч тонн? Можуть бути колосальні просідання", — попередив учений.

Будівництво залізничної гілки Кримського мосту Крымский мост

За словами Медовара, будівельники залізничної гілки повністю усвідомлюють ці ризики, і тому застосовуватимуть той самий метод, який був застосований під час відкриття автомобільного руху: мінімальне навантаження.

У цьому контексті вчений нагадав про те, що автомобільною частиною мосту проїхали порожні КАМАЗи. "А тут пустять один паровоз із одним вагоном і скажуть, що дорогу відкрили", — припустив він.

Медовар також звернув увагу на той факт, що в Росії вважають за краще "мовчати як партизани", коли йдеться про конкретні дати відкриття залізничного руху Кримським мостом. "Вони мали здати його ще рік тому, але не здали. Там великі проблеми з насипом. Там взагалі дуже багато проблем. Не випадково Крим попросив встановити залізничне сполучення через материк", — зауважив він.

"Давайте почекаємо і подивимося, що буде", — резюмував Медовар.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що 9-10 грудня Кримським мостом можуть запустити залізничний рух. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта та Судак.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.