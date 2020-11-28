Дивну історію життя Світлани Кривоногих, яка з прибиральниці, що живе з мамою в пітерськый комуналці, раптово перетворилася на власницю активів вартістю 7,7 млрд рублів, у тому числі 3,6% акцій банку "Росія", головним акціонером якого є путінський приятель Ковальчук, гірськолижного курорту "Ігора", одного з улюблених місць відпочинку Путіна, і інших елітних об'єктів, можна було б віднести до жанру історій успіху, якби не дві обставини. По-перше, завіса глибокої таємниці, яка оточує саму Світлану Кривоногих і особливо її дочку Єлизавету. По-друге, загадковий високопоставлений чоловік, завдяки якому на Світлану Кривоногих в одну мить впав бурхливий і невичерпний потік матеріальних благ, - пише Ігор Яковенко у своєму особистому блозі.

Світлана Кривоногих censoru.net

За версією видання "Проект", яке розповіло дану історію, цим благодійником, швидше за все, є президент РФ. Як доказ автори розслідування, Андрій Захаров і Роман Баданін, наводять такі обставини.

По-перше, той факт, що всі активи, що належать вчорашній прибиральниці Світлані Кривоногих, зокрема банк "Росія", курорт "Ігора" і елітна нерухомість, належать до об'єктів, тісно пов'язаним з Володимиром Путіним і через це не перебувають у вільному продажі.

По-друге, всі люди, які допомагали Світлані Кривоногих піднятися на фінансову вершину, входять до найближчого оточення Путіна: Юрій Ковальчук, власник чарівної віолончелі Ролдугін, науковий керівник Путіна Литвиненко та інші "друзі" Путіна.

По-третє, і це, мабуть, головне, автори розслідування вважають, що народжена в 2003 році дочка Світлани Кривоногих, Єлизавета "неймовірно схожа на Путіна", що дозволяє припустити, що це його дочка. Після того, як автори розслідування подзвонили Світлані Кривоногих, її дочка видалила всі фото з соціальних мереж. До цього вона, за твердженням авторів розслідування, жила кілька років під іншим прізвищем і вела аккаунти в соцмережах під вигаданим іменем.

Реакція Кремля на це розслідування в цілому була очікуваною, але деталі цієї реакції заслуговують на увагу. Взагалі, спілкування преси з Дмитром Пєсковим нагадує дитячу настільну гру "Брехун", в якій учасника постійно викривають на брехні і при цьому "подовжують" його ніс за допомогою різнокольорових насадок. За правилами цієї гри у Дмитра Сергійовича давно повинен був вирости різнокольоровий слонячий хобот. Коли його вперше запитали про чергове розслідування видання "Проект", що стосується таємничої мультимільйонерки Світлани Кривоногих, Пєсков збрехав, що нічого про це не чув. Коли його про це запитали вдруге, Пєсков раптово виявив глибоке знайомство з текстом "Проекту" і оцінив його вкрай негативно, для чогось віднісши його до "епістолярного жанру".

Тут Дмитро Сергійович збрехав двічі. По-перше, до епістолярного жанру відносяться літературні твори в формі листів, а у розслідування видання "Проект" зовсім інший формат. По-друге, в творах епістолярного жанру часто відбивається правда життя. Взяти хоч чехівського "Ваньку" або "Бідних людей" Достоєвського, або, наприклад епістолу "Про користь скла" Ломоносова. Ну і де там неправда, га, Дмитре Сергійовичу?

Громадськість поставилася до розслідування "Проекту" про "знайому Путіна" по-різному. Олексію Навальному, наприклад, все дуже сподобалося, а ось Ксенії Собчак –не надто.

"Жодних документів і фотографій, які доводять зв'язок Кривоногих з Путіним. Нічого. Якийсь чиновник щось по знайомству розповів. Може, і правду сказав. Але розслідування де?" - обурилася Собчак. І ще про версію про "третьої дочки" Путіна: "Посилань, фото і доказів - ніяких, але дівчина нібито на 70 відсотків має схожість з Путіним. А якби було 75 відсотків, то це вже сам Путін. Шах і гол".

Світлана Кривоногов

Приблизно з таких же позицій, тобто за відсутність документів, розкритикували розслідування проекту головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов і політичний блогер Кирило Шуліка.

З документами у журналістів "Проекту", дійсно, дефіцит, який можна пояснити професійними звичками замітати сліди, притаманними головному герою розслідування, яким є, звичайно, не Світлана Кривоногих і не її дочка. Але ж світова практика дає чимало прикладів, коли аналогічні розслідування починалися також з підозр, без підтверджуючих документів, а потім, після оприлюднення, приводили вже до парламентських розслідувань, які мали повноваження збору доказів. Наприклад, "Монікагейт" спочатку не мав під собою нічого крім телефонної розмови Левінські з подругою, і вже потім, після публікацій у пресі, справу президента Клінтона прийняло до розгляду Велике журі і тоді були оприлюднені докази на кшталт синьої сукні, а потім і свідчень обох учасників скандалу.

До випадку з Путіним все це не має й найменшого відношення. Оскільки в Росії немає ніякого Великого журі. Немає парламенту або суду, який міг би розглянути не стільки сам факт подружньої зради і наявності другої сім'ї у президента РФ – це приватне життя, а Росія – не пуританська Америка, - скільки факт раптового збагачення "знайомої Путіна" явно за рахунок бюджету Російської Федерації.

На користь версії "Проекту" свідчить і репутація Путіна. Щойно була оприлюднена цифра в 785,5 млн руб, які гімнастка Аліна Кабаєва отримала в 2018 році за виконання обов'язків глави ради директорів Національної медіа групи, що належить тому ж Юрію Ковальчуку. Мабуть, Ковальчук, який став завдяки Путіну доларовим мільярдером, отримав на додачу статус керуючого справами путінського гарему.

"Негарно підозрювати, коли цілком упевнений", - ця знаменита цитата Єжи Леца відноситься не тільки до причетності Путіна до фінансового зльоту Аліни Кабаєвої, яка отримує несусвітні суми за керівництво найбільшою медіакомпанією країни, до якого вона абсолютно не придатна, але і до раптового перетворення в бізнес -леді Світлани Кривоногих. Благополуччю цих жінок можна було б порадіти, якби воно не досягалося за рахунок пограбування більшості населення Росії. Що ж стосується дочки Світлани Кривоногих, то ця дівчина викликає, швидше, співчуття. Жити в юності під чужим прізвищем і приховувати своє обличчя – явно невідповідна плата за розкіш. Воістину, Путін володіє унікальною здатністю приносити нещастя не тільки країні, якою він керує, але і близьким людям, яких він хоче облагодіяти...