"Залишиться з нами назавжди": у Росії показали багатозначний потрет Путіна-дідугана

Російські журналісти побоюються, що президент Володимир Путін опрацьовує конституційний механізм, який дозволить йому утримувати владу до кінця своїх днів.

Вони навіть намалювали портрет неабияк постарілого господаря Кремля з натяком, що таким і обов'язково при владі його побачать наступні покоління. На нього можна подивитися на сайті "Проект".

Володимир Путін у старості "Проект"

"Наступний президент уже не зможе мати владу нинішнього – він зможе балотуватися лише на два терміни, без поправки на "поспіль", і буде ділити свої повноваження з Думою, Радою федерації і Держрадою, яка формується ним. Таким чином автори поправок створили для Путіна три варіанти майбутнього працевлаштування. Жоден із них не зобов'язує Путіна займатиметься поточним управлінням країною, але дозволяє в разі необхідності вплинути на прийняття певних рішень і в цілому тримати ситуацію під контролем ", – йдеться в поясненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, автори поправок до Конституції Росії, внесення яких ініціював президент країни Володимир Путін, створили для нинішнього глави держави три варіанти майбутнього працевлаштування.

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