Залишили лежати на підлозі: у Росії стався кричущий випадок у лiкарнi

У м. Орськ Оренбурзької області (Росія) в одній із лікарень пацієнтку на ношах розмістили просто в коридорі на підлозі.

Відповідні кадри з покритою простирадлом жінкою на підлозі, які сколихнули громадськість, з’явилися в мережі. Випадок трапився в лікарні № 4, повідомляє телеграм-канал "Подъем" (щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця).

@pdmnews / Telegram Пацієнтку залишили лежати на підлозі

Міністерство охорони здоров'я Оренбурзької області пояснило, що пацієнтку щойно принесли на ношах із вулиці, тому на підлозі вона провела "не більше п’яти хвилин".

За інформацією відомства, жінку привезли з іншої лікарні на томографію.

"Пацієнтка, яка перебуває на лікуванні в залізничній лікарні Орська, була привезена на томографічне дослідження транспортом залізничної лікарні в супроводі медпрацівника. Медпрацівник, що супроводжував пацієнтку, в момент, коли знімалося відео, перебував у кабінеті КТ для оформлення документів", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міська лікарня в Пологах Запорізької області стала обурила мережу своїми умовами.

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