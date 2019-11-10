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10 листопада • оновлено в 13:26
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Залишили лежати на підлозі: у Росії стався кричущий випадок у лiкарнi

1.4т Читати матеріал російською

У м. Орськ Оренбурзької області (Росія) в одній із лікарень пацієнтку на ношах розмістили просто в коридорі на підлозі.

Відповідні кадри з покритою простирадлом жінкою на підлозі, які сколихнули громадськість, з’явилися в мережі. Випадок трапився в лікарні № 4, повідомляє телеграм-канал "Подъем" (щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця).

@pdmnews / Telegram

@pdmnews / Telegram

Пацієнтку залишили лежати на підлозі

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Міністерство охорони здоров'я Оренбурзької області пояснило, що пацієнтку щойно принесли на ношах із вулиці, тому на підлозі вона провела "не більше п’яти хвилин".

За інформацією відомства, жінку привезли з іншої лікарні на томографію.

"Пацієнтка, яка перебуває на лікуванні в залізничній лікарні Орська, була привезена на томографічне дослідження транспортом залізничної лікарні в супроводі медпрацівника. Медпрацівник, що супроводжував пацієнтку, в момент, коли знімалося відео, перебував у кабінеті КТ для оформлення документів", – йдеться в повідомленні.

В ГБ №4 пациенты лежат на полу в коридоре. Так утверждают очевидцы, которые прислали в нашу редакцию видео. На записи видно, что в коридоре рядом с кабинетом ЭЭГ на полу лежат носилки, а на них человек. При этом, носилки застелены постельным бельем, человек укрыт простыней, а рядом лежит теплое одеяло. Получить комментарий у главного врача больницы Владимира Когана пока не удалось. Как только комментарий будет получен, Урал56.Ру сообщит о нем дополнительно. #орск #больница #медицина #урал56

Допис, поширений Урал56.Ру (@ural56ru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, міська лікарня в Пологах Запорізької області стала обурила мережу своїми умовами.

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Росія Оренбург
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