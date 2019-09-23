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23 вересня • оновлено в 10:56
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"Залишаться без Донбасу!" У Росії пригрозили Україні через "формулу Штайнмаєра"

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Скандальний російський сенатор Олексій Пушков заявив, що Україна може втратити Донбас.

Про це політик повідомив у Twitter, коментуючи "формулу Штайнмаєра".

"Порошенко сплутав: не існує ніякої "формули Зеленського", бо вона не відрізняється від задумів Порошенка. А "формула Штайнмаєра" існує: вона випливає з Мінських домовленостей і передбачає особливий статус для Донбасу. Київ не хоче її прийняти? Чи залишиться без формули і без Донбасу", – написав він.

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"Це формула Путіна!" Кириленко розгромив "план Штайнмаєра" щодо Донбасу

Нагадаємо: п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що "формули Штайнмаєра" не існує. Він зазначив, мовляв, позиції щодо нібито організації винятково політичного процесу без обговорення безпекової складової – це вигадки президента Росії Володимира Путіна.

Донбас

Донбас

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Реалізація "формули Штайнмайєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • Тільки коли "особливий статус" буде закріплено в Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.

  • Фактично "план Штайнмайера" узаконює "Л/ДНР" в складі України, але в той же час у Києва не буде контролю над цими територіями.

  • Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні.

  • 18 вересня російський "Інтерфакс" повідомив, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмайера", що стосується врегулювання на Донбасі.

  • Однак глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що дав згоду на неї ще 2 вересня.

  • Незабаром була озвучена і позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олексій Пушков
Місце
Росія
Теги
Донбас Формула Штайнмаєра
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Как говорят арабы: "Собака лает, а караван идёт" . Мнение папуаса из Новой Гвинеи, гораздо интересней, мнения какой- то русни ...
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Бачурский romwi
Бачурский romwi
Забирайте ОРДЛО , так будет даже проще, новая граница и никаких претензий, а Украина просто предъявит что Россия со сепаратистами совершили новую аннексию, за что санкции и новые проблемы для Кремля
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь цапьё такое забавное, шестой год ватанам обещают принять их на РФию, а дальше галимых рузьке понтов дело не заходит
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
UaDonetsk Umka, Свiдомо MAHДАйнутой мpaзоте обещали вторую Францию, а ума хватило на ньюГaбoн!! И дело не в понтах, а в руkoжoпии свiдомо MAYДАйнутой отapы!!
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