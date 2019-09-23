Скандальний російський сенатор Олексій Пушков заявив, що Україна може втратити Донбас.

Про це політик повідомив у Twitter, коментуючи "формулу Штайнмаєра".

"Порошенко сплутав: не існує ніякої "формули Зеленського", бо вона не відрізняється від задумів Порошенка. А "формула Штайнмаєра" існує: вона випливає з Мінських домовленостей і передбачає особливий статус для Донбасу. Київ не хоче її прийняти? Чи залишиться без формули і без Донбасу", – написав він.

Нагадаємо: п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що "формули Штайнмаєра" не існує. Він зазначив, мовляв, позиції щодо нібито організації винятково політичного процесу без обговорення безпекової складової – це вигадки президента Росії Володимира Путіна.

Донбас

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Реалізація "формули Штайнмайєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО , після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

Тільки коли "особливий статус" буде закріплено в Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.

Фактично "план Штайнмайера" узаконює "Л/ДНР" в складі України, але в той же час у Києва не буде контролю над цими територіями.

Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні.

18 вересня російський "Інтерфакс" повідомив, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмайера", що стосується врегулювання на Донбасі.

Однак глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що дав згоду на неї ще 2 вересня.

Незабаром була озвучена і позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

19 вересня у мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який Україна начебто відмовилася підписувати на мирних переговорах в Мінську.

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