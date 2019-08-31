Закопала у гної: у Росії мати по-звірячому вбила малюка. Фото

У Росії в селі Ісмаїлово (Башкирія) мати грудної дитини Юлія Хабірова заявила про зникнення дитини, а пізніше зізналася, що сама його вбила.

Як пише "КП", жінка розповідала спочатку, що нібито поклала сина спати, о другій годині ночі погодувала, а о 5:30 не виявлено його в ліжку.

Однак, коли почалися пошуки, Хабірова раптом змінила свідчення. Вона заявила слідчим, що винесла дитину живою в ковдрі лілового кольору і поклала в кущ кропиви. Жінка навіть показала місце, однак їй ніхто не повірив.

Двір, де сталася трагедія

У підсумку, тіло Тимура Хабірова виявили у дворі будинку матері дитини. За попередніми даними, його закопали під шаром гною. Жінка вже у всьому зізналася, її затримали.

Убитий Тимур Хабіров Mash

За версією слідства, підозрювана задушила свою однорічну дитину, після чого викопала яму на території своєї прибудинкової ділянки та закопала її.

Мати Юлія Хабірова

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Хмельниччині жінка вбила свою новонароджену дочку. Дитину, задушеного сміттєвим пакетом, правоохоронці знайшли в будинку горе-матері.

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