Закон про децентралізацію України: у Кремлі відповіли на ініціативу Зеленського

У Росії мають намір вивчити законопроєкт президента Володимира Зеленського про децентралізацію щодо відповідності Мінським угодам.

Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати стосовно відповідності Мінським домовленостям і "формулі Штайнмаєра", – зазначив представник Кремля.

Також Пєсков заявив, що не відповідатиме на запитання про відсутність у документі згадки про особливий статус Донбасу.

"Тут немає нічого, що може дискутуватися – є Мінські домовленості, і в Парижі (на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня. – Ред.) сторони підтвердили свою прихильність Мінським домовленостями. Зі свого боку у мінському комплексі заходів вся послідовність дій викладена досить доступною мовою", – пояснив він.

Зеленський і Путін Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті Верховної Ради опублікували законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким він вносить зміни до Конституції про децентралізацію.

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