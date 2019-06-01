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Зайцева по-російськи: в Петербурзі автомобіль влетів у натовп людей. Перші фото і відео

2.2тЧитати матеріал російською

У Санкт-Петербурзі водій автомобіля "Рено Логан" в'їхав у натовп людей, які стояли на перехресті. У жорсткій ДТП постраждали двоє дорослих і восьмирічний хлопчик.

Як повідомляє "Фонтанка", аварія трапилася 1 червня близько 18:00 біля Троїцького моста. 22-річний лихач проїхав на жовтий сигнал світлофора і вилетів на тротуар. Під колеса потрапили чоловік і дитина, а також велосипедист. Машину придавило дорожнім знаком (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

За інформацією журналістів, відразу ж після ДТП машину спробували взяти штурмом перехожі, але від розправи водія врятували поліцейські, які заховали чоловіка в службовому автомобілі.

У групі "Дорожній інспектор. Санкт-Петербург" додали, що за кермом перебував громадянин Узбекистану 1996 року народження. Чи був він тверезий, поки не відомо.

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

НТВ

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

НТВ

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів

НТВ

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