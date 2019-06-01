Зайцева по-російськи: в Петербурзі автомобіль влетів у натовп людей. Перші фото і відео

У Санкт-Петербурзі водій автомобіля "Рено Логан" в'їхав у натовп людей, які стояли на перехресті. У жорсткій ДТП постраждали двоє дорослих і восьмирічний хлопчик.
Як повідомляє "Фонтанка", аварія трапилася 1 червня близько 18:00 біля Троїцького моста. 22-річний лихач проїхав на жовтий сигнал світлофора і вилетів на тротуар. Під колеса потрапили чоловік і дитина, а також велосипедист. Машину придавило дорожнім знаком (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).
У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів
За інформацією журналістів, відразу ж після ДТП машину спробували взяти штурмом перехожі, але від розправи водія врятували поліцейські, які заховали чоловіка в службовому автомобілі.
У групі "Дорожній інспектор. Санкт-Петербург" додали, що за кермом перебував громадянин Узбекистану 1996 року народження. Чи був він тверезий, поки не відомо.
У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів
У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів
У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів
У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів
У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів
У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів
У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів
НТВ
У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів
НТВ
У Пітері авто влетіло у натовп пішоходів
НТВ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У жовтні 2017 року на перехресті вулиць Сумської та Мечникова в Харкові зіткнулися автомобілі Lexus RX 350 (за кермом була 20-річна Олена Зайцева) і Volkswagen Touareg (водій Геннадій Дронов). Після зіткнення Lexus вилетів на тротуар і в'їхав у натовп пішоходів.
В результаті наїзду загинули 6 осіб, ще п'ятеро отримали поранення.
Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкісний режим. Але експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.
Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям аварії. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.
Обидва фігуранти подали апеляції. Їхній розгляд призначено на 14 серпня 2019 року.
Зайцева вимагає пом'якшити свій вирок і замість 10 років в'язниці присудити їй 5 років умовного ув'язнення.
Автошкола в Харкові, де навчалася винуватиця смертельної ДТП на Сумській Олена Зайцева, припинила свою діяльність.
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