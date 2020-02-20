Заїкалася і перекручувала англійську: росіянка публічно зганьбилася на форумі в Женеві

Відома російська опозиціонерка, юристка "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь зганьбилася промовою "ламаною" англійською під час міжнародного форуму на тему прав людини і демократії. Захід, на якому виступили 22 спікери і різних країн, пройшов у Женеві. Про це повідомляє ФАН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, крім явного акценту, виступ росіянки супроводжувався серйозними помилками в усному мовленні, а інтонації, з якими вона читала з папірця, говорили про її незнанні не тільки мови, а й теми доповіді.

Любов Соболь публічно зганьбилася на форумі в Женеві

Зазначається, що інші виступаючі на Geneva Summit for Human Rights&Democracy чітко говорили про дотримання прав людей різних соціальних категорій.

"Виступ же Соболь більше нагадував спробу розповісти про "заслуги" російської опозиції і власні "успіхи", а також пропіарити блогера Олексія Навального", – підкреслили в повідомленні.

Водночас видання уточнює, що організатори представили співробітницю ФБК як успішну юристку, продюсерку і лідерку громадської думки молоді. А сама Соболь напередодні поїздки хвалилася в соцмережах, що відвідувала курси іноземної мови.

"Вона запевняла, що добре говорила англійською, французькою й трохи італійською, але оскільки мовна практика була відсутня, то навички втратила. Судячи з усього, вона, м'яко кажучи, злукавила, коли заявляла про свої лінгвістичні здібності", – рознесли опозиціонерку місцеві ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку минулого року кандидатка в депутати Мосміськдуми, опозиціонерка Любов Соболь втекла з Відділу внутрішніх справ після затримання на акції за допуск незалежних кандидатів на вибори в Москві.

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