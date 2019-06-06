"Захотіли пошепотітися!" Путін розповів, чому про нього "забули" в ЄС

Президент Росії Володимир Путін їдко пожартував, відповідаючи на питання, чому його не запросили на 75-річчя висадки в Нормандії (Франція).

Про це глава Кремля заявив на зустрічі з главами західних інформагентств в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає "Інтерфакс".

"З приводу запрошення ... ми теж не всіх запрошуємо і не на кожен захід. Чому мене повинні обов'язково всюди кудись запрошувати? Я що, весільний генерал, чи що? Мені своїх справ вистачає тут. Це взагалі не проблема", – відповів Путін, зазначивши, що і Росія не всіх запрошує на свої заходи.

Крім цього президент РФ додав, що якщо представникам ЗМІ хоче конспірології, то можна припустити, що "західним лідерам захотілося пошепотітися".

"Якщо зайнятися якоюсь конспірологією, можна собі уявити, що західні лідери хотіли пошепотітися між собою перед тим, як почати якісь контакти з нами", – зазначив він.

Володимир Путін

Відзначимо, що у французькому місті Вьервіль-сюр-Мер в Нормандії в четвер, 6 червня, відбулися урочистості з нагоди 75-ої річниці висадки союзників. В рамках церемонії на американському військовому кладовищі, де поховані майже 9400 солдатів, виступили президенти Франції і США Емманюель Макрон і Дональд Трамп.

У заході брали участь також дружини президентів Брижитт Макрон і Меланія Трамп, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і ще близько 12 тисяч чоловік, в тому числі приблизно 160 ветеранів. Президент Росії Володимир Путін на захід запрошений ні.

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