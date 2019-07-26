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Захоплення корабля РФ в Україні: моряки повернулися у Москву і зробили заяву

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Члени екіпажу російського танкера NEYMA, який затримала СБУ в Одеській області, повернулися у Росію.

Їхній літак приземлився в аеропорту "Домодєдово" зранку 26 липня, передає "Інтерфакс". Капітан судна розповів, що не є свідком інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, коли були захоплені українські моряки.

Він також додав, що екіпаж не має наміру з’являтися на допит на вимогу України.

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Старший механік затриманого в Україні російського танкера Сергій Карпов розповів, що співробітники СБУ вели себе нормально, претензій до екіпажу у них не було.

За його словами, всі говорили з екіпажем російською.

"Їх цікавила стара назва судна. Зараз судно називається Nika Spirit, а раніше інша назва було. Ми про це не знали, дізналися тільки на території України, вони нам сказали. Судно ми завели в завод, пришвартували другим бортом, воно там стоїть. Нас було 10 чоловік, всі тут. Компанія нам купила квитки. Особливих проблем при проходженні кордону не було, тільки здалося, затягнутий процес, а так нормально було", – сказав Карпов.

Капітан судна Ілля Дробязко розповів подробиці затримання моряків.

"О 8 ранку представилися військовою прокуратурою, свої посвідчення показали, почали проводити зйомку. Судно під російським прапором – це територія Росії. А не погодивши з консулом провели обшук, документи вилучили деякі... Для мене це все дивно", – зазначив Дробязко.

У свою чергу старпом капітана Олександр Чайкін повідомив, що екіпаж судна перевозив танкер в порт Ізмаїла в Одеській області на ремонт. Судно там і залишилося.

Моряки вирушили додому рейсом до Краснодара.

Затримання російських моряків

Затримання російських моряків

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Нагадаємо, що 24 липня в порт Ізмаїла під прапором РФ зайшов танкер NIKA SPIRIT, який за номером ІМВ 8895528, згідно з даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS, ідентифікований як уже відомий танкер NEYMA, який був використаний для перекриття Керченської протоки.

Проте слідство встановило, що танкер NEYMA, з метою приховування причетності до незаконних дій та акту агресії, які відбувалися 25 листопада 2018 року, російські власники перейменували на NIKA SPIRIT.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

  • У полон потрапили 24 членів екіпажу, водночас троє моряків отримали поранення. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконне перетинання державного кордону Росії".

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Росія Москва
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Капітан кидається валянком: "Судно под русским флагом - это территория России. А не согласовав с консулом провели обыск, документы изъяли некоторые..." Хіба для прикордонного чи митного контролю необхідно узгодження з консулом? Судно затримане у рамках законного кримінального провадження як знаряддя скоєння кримінального злочину. Може, ще вилучення наркотиків і зброї у злочниців-іноземців узгоджувати з консулом? Маячня...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Капитан судна заявил, что экипаж не намерен являться на допрос. И это говорит должностное лицо расеи! Вот это и есть - свиное рыло Кацaпов! В этом вся сущность этого скота! Их отпустили под личные обязательства. И явка на допрос - одно из них. Но скот, не успев доскакать до родного хлева, тут же верещит про то, что он не будет выполнять свои же обязательства! Вот это - суть расеян! Вот он, помойный скот во всей красе!
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Заездили скак лы на сраке!Давно в чужих руках не обсирались?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Алексеев Владимир, та ты шо! Баран, ты читал про шо тут написано?
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