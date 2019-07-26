Захоплення корабля РФ в Україні: моряки повернулися у Москву і зробили заяву

Члени екіпажу російського танкера NEYMA, який затримала СБУ в Одеській області, повернулися у Росію.

Їхній літак приземлився в аеропорту "Домодєдово" зранку 26 липня, передає "Інтерфакс". Капітан судна розповів, що не є свідком інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, коли були захоплені українські моряки.

Він також додав, що екіпаж не має наміру з’являтися на допит на вимогу України.

Старший механік затриманого в Україні російського танкера Сергій Карпов розповів, що співробітники СБУ вели себе нормально, претензій до екіпажу у них не було.

За його словами, всі говорили з екіпажем російською.

"Їх цікавила стара назва судна. Зараз судно називається Nika Spirit, а раніше інша назва було. Ми про це не знали, дізналися тільки на території України, вони нам сказали. Судно ми завели в завод, пришвартували другим бортом, воно там стоїть. Нас було 10 чоловік, всі тут. Компанія нам купила квитки. Особливих проблем при проходженні кордону не було, тільки здалося, затягнутий процес, а так нормально було", – сказав Карпов.

Капітан судна Ілля Дробязко розповів подробиці затримання моряків.

"О 8 ранку представилися військовою прокуратурою, свої посвідчення показали, почали проводити зйомку. Судно під російським прапором – це територія Росії. А не погодивши з консулом провели обшук, документи вилучили деякі... Для мене це все дивно", – зазначив Дробязко.

У свою чергу старпом капітана Олександр Чайкін повідомив, що екіпаж судна перевозив танкер в порт Ізмаїла в Одеській області на ремонт. Судно там і залишилося.

Моряки вирушили додому рейсом до Краснодара.

Затримання російських моряків Facebook

Нагадаємо, що 24 липня в порт Ізмаїла під прапором РФ зайшов танкер NIKA SPIRIT, який за номером ІМВ 8895528, згідно з даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS, ідентифікований як уже відомий танкер NEYMA, який був використаний для перекриття Керченської протоки.

Проте слідство встановило, що танкер NEYMA, з метою приховування причетності до незаконних дій та акту агресії, які відбувалися 25 листопада 2018 року, російські власники перейменували на NIKA SPIRIT.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

У полон потрапили 24 членів екіпажу, водночас троє моряків отримали поранення. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконне перетинання державного кордону Росії".

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