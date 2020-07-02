Західні засоби масової інформації в четвер, 2 липня, відреагували на голосування за поправки до Конституції Росії.

Вони опублікували бурхливу реакцію на "обнулення" президента Володимира Путіна. ЗМІ назвали результати очікуваними, а також наголосили на тому, що шокувало спостерігачів.

"Приховане суперництво може стати явним"

В американській Washington Post пишуть про можливі причини, які підштовхнули Путіна "обнулити" свої президентські терміни. Стабільність у путінській Росії залежить від людей, які оточують президента та вірять, що він правитиме ще дуже довго, зазначає видання.

"Путін сидить на піраміді влади, що складається з безлічі конкурувальних закулісних впливових груп. Кожна з них пов'язана з яким-небудь політичним покровителем через особисті зв'язки. Це стало нормою для державних органів, неурядових організацій і політичних партій.

Поки верхівка цих груп упевнена, що Путін залишиться біля влади надовго, вони стримують своє політичне і економічне суперництво одне з одним і дозволяють Путіну вирішувати свої конфлікти.

Але як тільки вони запідозрять, що він іде, ситуація різко зміниться. Приховане суперництво може стати явним, коли найбільш амбітні наближені президента спробують сформувати післяпутінське майбутнє", – пише газета.

"Навіть найбільш цинічні спостерігачі в шоці"

Британська Independent вважає, що ніхто не сумнівався в результаті голосування щодо конституційної реформи Володимира Путіна, яка дозволить йому правити до 2036 року.

"Але рішення Центрвиборчкому Росії опублікувати "попередні" результати за п'ять годин до закриття виборчих дільниць стало нововведенням, яке шокувало навіть найбільш цинічних спостерігачів.

Початковий прогноз про 73% на користь поправок загалом відповідав результатам екзитполів, опублікованих до закінчення голосування ФОМ і ВЦИОМ. Вони прогнозували 70% і 76% відповідно.

Конституційний плебісцит став незвичайним для Росії, оскільки голосування проводилося протягом семи днів під час пандемії коронавірусу.

Російське керівництво заявило, що тижневе голосування було необхідне для гарантування безпеки, однак опоненти чинної влади вважають, що розтягнувши голосування на цілий тиждень, влада спробувала підвищити явку", – відзначає видання.

"Кремль побоювався посилення громадського невдоволення"

На думку аналітиків газети Financial Times, Кремль побоювався посилення громадського невдоволення Путіним, яке почало зростати ще до пандемії через відсутність поліпшень рівня життя. Водночас погіршення ставлення могли посприяти його дії в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Через непереконливі дії влади під час пандемії і скромної допомоги приватним компаніям, багато з яких були змушені закритися під час карантину, рейтинг схвалення президента впав.

Як повідомляє FT, неофіційні екзитполи, які проводили опозиційні групи, показали, що виборці в Москві з невеликою перевагою відкинули зміни, а більшість жителів Санкт-Петербурга і зовсім відмовилися від них. Відзначається, що ці два найбільших міста Росії є опорою антипутінський настроїв.

"У минулому він відкрито заперечував, що готується до чогось подібного. Зрозуміло, що він перетинає червону риску, яку він раніше не наважувався перетинати. За цією червоною рискою перебуває вакуум легітимності, і Путіну потрібне всенародне голосування, щоб підтвердити легітимність цього безпрецедентного, навіть за російськими мірками, кроку", – цитує видання експерта Московського центру Карнегі Олександр Баун.

ЄС відмовився визнати голосування в Криму

Європейський Союз не визнає "голосування" за зміни до Конституції Російської Федерації на окупованих українських територіях.

Про це представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Пітер Стано повідомив інформагентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, ЄС залишається незмінним у своїй підтримці територіальної цілісності й суверенітету України.

"ЄС не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є порушенням міжнародного права. З цієї причини ЄС не визнає проведення голосування Росією на території півострова, який є частиною України", – сказав політик.

Також, на його думку, власники російських паспортів, виданих у районах, які тимчасово не перебувають під контролем українського уряду, всупереч Мінським угодами, не повинні брати участі в голосуваннях, організованих Російською Федерацією.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за ухвалення поправок до Конституції в Росії проголосували 77,92%, проти – 21,27%. Так росіяни підтримали "обнулення" термінів президента Володимира Путіна.