Західні лідери досі просто не розуміють, з ким мають справу. Вони сприймають путінську Росію як недемократичну, агресивну, але державу, керовану якимось законам. А це не держава, а мафіозна угруповання – "Чекістська сім'я дона Путіна".

Тут все як у звичайній мафії. Ядро, "італійці" – чекісти. У хрещеного батька є бригади кілерів (ФСБ, ГРУ і т.д.), розумники ботаніки-консільєрі (типу Кириєнко), спритні бухгалтери (на кшталт Кудріна), підгодовані артисти (нема їм числа), продажні журналісти (теж незліченні) і т.д.

Як і годиться мафіозному угрупованню, воно живе за рахунок контролю над певною територією; в даному випадку, іменовану Російською Федерацією. Звичайна мафія обкладає поборами піцерії, наркоторговців, будинки розпусти, казино, що працюють в підконтрольних кварталах. "Чекістська сім'я Путіна" теж бере свою частку з усього, що може приносити прибуток в межах Російської Федерації; перш за все з експлуатації природних ресурсів, а й з контрабанди наркотиків теж.

У Росії є "піцерії", які безпосередньо належать чекістській сім'ї (Газпром, Роснефть, Сургутнафтогаз і т.д.), а є ті, з яких береться данина (старі олігархічні структури: Лукойл, Альфа, Норнікель і т.д.). Коли бригади дона Путіна, заходить, наприклад, в "піцерію" Лукойл, господар виносить мішок з грошима, матюкаючись про себе, але з незмінною підлесливою посмішкою на обличчі.

Всі мафії намагаються розширити зони свого контролю. Путінська – не виняток. Вона віджала сусідні "квартали": Крим, частина Донбасу, далеку Сирію.

Шредер думав заробити надбавку до пенсії на лобіюванні інтересів свого російського приятеля. А став частиною мафії. І тепер починає робочий день, цілуючи підошви чобіт її ватажка.

Якби західні лідери розуміли, що мають в Росії справу з найбільшим і небезпечним мафіозним угрупуванням в світовій історії, їх політика стала б набагато більш адекватною.