Донбас в обмін на санкції? В Росії злили подробиці зустрічі Меркель і Путіна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон на саміті G-20 в японській Осаці просили російського колегу Володимира Путіна сприяти реальним зрушенням по Мінським домовленостям, а вони в свою чергу готові поетапно скасовувати санкції проти Росії.

Але Кремль узяв паузу в роботі по українському напрямку і чекає результату виборів до Верховної Ради, повідомляє російський телеграм-канал Легітимний з посиланням на свої джерела в оточенні колишнього куратора по Донбасу Владислава Суркова.

"Ніяких дій і поступок у вирішенні конфлікту на Донбасі, а також в питанні обміну полоненими з боку Росії до виборів в український парламент не буде. Хоча Меркель і Макрон просили Путіна в Японії почати виконувати Мінські домовленості, а вони в свою чергу готові поетапно скасовувати санкції . Але він вирішив взяти паузу і не веде ніякої роботи по Україні", – написали автори каналу.

Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін

За їх словами, в реалізації Мінських угодах зараз більше зацікавлена українська сторона, Німеччина і Франція. Україна навіть готова була піти на поступки в питанні обміну полоненими на останній зустрічі контактної групи в Мінську.

"У росіян зараз завдання – остудити запал Медведчука і змістити з нього акценти. В управлінні затишшя. До виборів не може йти мови про зустріч двох президентів, а великий обмін полоненими і дорожня карта будуть підтверджені вже на зустрічі в Нормандському форматі після виборів в Раду. Умови її організації українській стороні передано", – підсумував Легітимний.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ідею Леоніда Кравчука про діалог з Путіним рознесли в пух і прах.

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