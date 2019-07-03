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Донбас в обмін на санкції? В Росії злили подробиці зустрічі Меркель і Путіна

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон на саміті G-20 в японській Осаці просили російського колегу Володимира Путіна сприяти реальним зрушенням по Мінським домовленостям, а вони в свою чергу готові поетапно скасовувати санкції проти Росії.

Але Кремль узяв паузу в роботі по українському напрямку і чекає результату виборів до Верховної Ради, повідомляє російський телеграм-канал Легітимний з посиланням на свої джерела в оточенні колишнього куратора по Донбасу Владислава Суркова.

"Ніяких дій і поступок у вирішенні конфлікту на Донбасі, а також в питанні обміну полоненими з боку Росії до виборів в український парламент не буде. Хоча Меркель і Макрон просили Путіна в Японії почати виконувати Мінські домовленості, а вони в свою чергу готові поетапно скасовувати санкції . Але він вирішив взяти паузу і не веде ніякої роботи по Україні", – написали автори каналу.

Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін

Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін

За їх словами, в реалізації Мінських угодах зараз більше зацікавлена українська сторона, Німеччина і Франція. Україна навіть готова була піти на поступки в питанні обміну полоненими на останній зустрічі контактної групи в Мінську.

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"У росіян зараз завдання – остудити запал Медведчука і змістити з нього акценти. В управлінні затишшя. До виборів не може йти мови про зустріч двох президентів, а великий обмін полоненими і дорожня карта будуть підтверджені вже на зустрічі в Нормандському форматі після виборів в Раду. Умови її організації українській стороні передано", – підсумував Легітимний.

Скрін-шот

Скрін-шот

Як повідомляв OBOZREVATEL, ідею Леоніда Кравчука про діалог з Путіним рознесли в пух і прах.

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Теми
Російсько-український конфліктмінські домовленостіВійна на ДонбасіСанкції проти РосіїСаміт G20 у Японії
Особи
Ангела МеркельВолодимир ПутінЕммануель Макрон Віктор МедведчукВладислав Сурков
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїсанкциивійнаУкраїна
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Питон Каа
Питон Каа
Путин тоже попросил Макрона и Меркель поспособствовать выполнению Украиной своей части Минска-2, тем более что первые ходы за ней, но Зеленский не может это сделать, так как парламент против него. Вот после выборов возможно, что либо и поменяется.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
С Донбассом нам торопиться некуда! Чем дольше "пауза" - тем лучше! Украинский язык они не забудут, потому что не знают. А что еще? "Они - украинцы!" - Это тоже вопрос. Там сборная солянка со всей России. Некуда торопиться!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно, а что больше вызывает у Украины животный ужас, прекращение гражданской войны на Донбассе, или отмена санкций?
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