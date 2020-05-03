Захарову можуть звільнити з МЗС через Навального: в Росії розгорівся скандал

Прессекретаря російського Міністерства закордонних справ Марію Захарову можуть звільнити через "дебатний скандал" з опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній російський політик і ексвіце-прем'єр Альфред Кох. За його словами, в іншому випадку незвільнення Захарової означатиме поразку МЗС в цілому.

"Захарова спочатку викликала Навального на дебати, а потім сама ж злякалася. Тепер вона себе остаточно закопала тим, як пояснює весь цей треш. Ніяких шансів. Вона викликала Навального на дебати по-п'яні, а потім протверезіла? Або не було ніякої п'яні, а Лавров подзвонив і просто заборонив? Чи з АП? По факту, це повний зашквар і втрата "особи російської дипломатії". Її скоро звільнять. А якщо ні, тим гірше для них самих: у переможців не буває таких облич. На ньому написано – поразка" , – підкреслив Кох.

Марія Захарова та Олексій Навальний 24 канал

Він так само відзначив, що Захарову на посаду прессекретаря МЗС вибрали в Кремлі.

"Там порахували, що це буде круто і стильно. Ну і вибрали: згідно своїх смаків та інтересів ("Любе" і бої без правил). Воно (це особа) і так більше було схожим на маруху-марафетчицю з одеської малини, а зараз ця особа буде виглядати ще й жалюгідно. І якщо її не звільнять, це буде знак, що поразка вже не за горами", – резюмував Кох.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "провокацією" марш в анексованою Росією Криму, який мав відбудуться 3 травня.