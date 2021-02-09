Захарова запропонувала Україні та Заходу "ввести санкції проти самих себе"

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну та Захід у переслідуванні журналістів і порадила країнам "ввести санкції щодо самих себе".

Пропагандистський пост про це Захарова опублікувала на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 9 лютого. Вона склала майже 20 пунктів, в яких виклала "приклади" нібито порушень щодо співробітників російських медіа.

У кінці списку представниця МЗС країни-агресора написала: "Коли, нарешті, вони введуть санкції стосовно самих себе?".

У списку Захарової згадуються пропагандистські видання RT та агентство Sputnik, російськомовні телеканали в Латвії, арешт керівника "РИА Новости – Україна" Кирила Вишинського і т.п.

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, раніше Захарова пригрозила тим, що Росія може дзеркально відповісти на санкції Європейського союзу через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик заявив, що Захід може ввести нові санкції проти конкретних росіян через Навального, а вже наявні – зробити більш системними і дієвими по відношенню до країни, але загалом Москва переживе їх безболісно.

Як писав OBOZREVATEL: