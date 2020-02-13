"Держава розвалюється": Захарова знову заістерила через Україну

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Україна нібито "перебуває в процесі розвалу".

Безглузда заява прозвучала в інтерв'ю "Комсомольской правде". Зокрема, вона висловилася у відповідь на питання, чи варто Росії очікувати проривів на українському напрямку.

"Так там уже все порвано. Там уже часу для проривів... Це час для штопання, художнього. І такого міцного і грунтовного. Держава розвалюється. Її треба збирати. Який прорив? Про що ми говоримо?" – видала Захарова.

Захарова заістерила через "розвал" України Скріншот з відео

Також активна діячка російської пропаганди прокоментувала президентство Володимира Зеленського. За її словами, "для реалізації сподівань потрібно інвестувати велику кількість сил".

"Потрібно просто подивитися, що таке сьогодні сучасна Україна. Потрібно зрозуміти, як можна вирішити закладені проблеми, закладені, зокрема, за останні десятиліття", – додала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова вибухнула гнівом через троллінг посла України в Белграді Олександра Олександровича, який закликав світову спільноту посприяти розпаду Росії. Вона заявила що "це від України залишиться кілька шматків".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.