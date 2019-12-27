Захарова влаштувала дикі танці на корпоративі МЗС Росії. Відео

Спікерка МЗС Росії Марія Захарова опублікувала відео з новорічного корпоративу відомства, на якому продемонструвала дикі танці.

Кадри з'явилися на сторінці Захарової в Instagram. У мережі неоднозначно відреагували на танці Захарової. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

"У нас не корпорація, у нас банда однодумців... Ударно працюємо – ударно відпочиваємо!" – написала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова стала об'єктом насмішок через невдале фото в літаку.

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