Головна Новини
27 грудня • оновлено в 11:23
МоваЯзык

/ Новини Росії

Захарова влаштувала дикі танці на корпоративі МЗС Росії. Відео

2.4т
Читати матеріал російською

Спікерка МЗС Росії Марія Захарова опублікувала відео з новорічного корпоративу відомства, на якому продемонструвала дикі танці.

Кадри з'явилися на сторінці Захарової в Instagram. У мережі неоднозначно відреагували на танці Захарової. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

Новини
Одіозній Захаровій – 44 роки: топ диких висловлювань пропагандистки про Україну

"У нас не корпорація, у нас банда однодумців... Ударно працюємо – ударно відпочиваємо!" – написала Захарова.

Захарова влаштувала дикі танці на корпоративі МЗС Росії. Відео
Захарова влаштувала дикі танці на корпоративі МЗС Росії. Відео
Захарова влаштувала дикі танці на корпоративі МЗС Росії. Відео
Захарова влаштувала дикі танці на корпоративі МЗС Росії. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова стала об'єктом насмішок через невдале фото в літаку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
26
10
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
не знал что рок-н-ролл это дикие танцы)) обос зачем так себя компрометировать? люди же не идиоты они видят как танцует и дикостью там не пахнет. зачем образ желтушной помойки из себя создавать?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Манька не туди пішла працювати. Хоча для підстаркуватого коня Лаврова добра кобила.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Іванов Іван
Іванов Іван
Бесовщина...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги