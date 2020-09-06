Захарова спровокувала міжнародний скандал некоректним мемом

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова спровокувала міжнародний скандал, порівнявши президента Сербії Александара Вучича з героїнею Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт".

У своєму Facebook Захарова прокоментувала фото із зустрічі Вучича з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

"Якщо вас покликали в БД, а стілець поставили так, ніби ви на допиті, сідайте як на фото №2. Ким би ви не були. Просто повірте", – написала вона.

На знімку, який Захарова використовувала для створення мема, Вучич сидить на стільці посеред овального кабінету, у кількох метрах від столу Трампа. Представниця МЗС РФ запропонувала президенту Сербії повторити маневр "нога на ногу", який здійснила Шерон Стоун в "Основному інстинкті".

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Публікація викликала різку реакцію в Сербії.

"Президент не сказав жодного гидкого слова на адресу Росії, навіть там. А уявіть, що президент цілу годину чекав прийому з президентом Росії і ні разу не попросив особливого стільця. Я не дозволю вам атакувати горду Сербію. Вам має бути соромно", – написав у Twitter директор канцелярії з Косово і Метохії при уряді Сербії Марко Джурич.

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Зі свого боку міністр оборони Сербії Александар Вулін нагадав, що Вучич – єдиний державний діяч в Європі, який відмовився ввести санкції проти Росії. Крім того, він головнокомандувач сербської армії, яка тісно співпрацює з російською.

"Величина людини не вимірюється ні розміром стільця, на якому він сидить, ні величиною сили, від імені якої він говорить, а розміром хоробрості на будь-якому стільці захищати свій народ і друзів свого народу", – завершив глава Міноборони.

Пізніше Захарова попросила вибачення і заявила, що її пост був неправильно витлумачений.

"Єдине, що в ньому містилося – неприйняття зверхнього ставлення з боку "виняткових". Протокольні виверти стали одним із прийомів, на які регулярно йдуть американські чиновники, щоб штучно створити видимість власної винятковості. А це неприйнятно", – пояснила вона.

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Нагадаємо, що на сьогодні Сербія є фактично єдиним союзником Росії в Європі. Белград традиційно сприймає Москву як важливого геополітичного партнера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Александар Вучич розповів про те, як гостював у глави Російської Федерації Володимира Путіна.