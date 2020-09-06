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Захарова спровокувала міжнародний скандал некоректним мемом

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новини Росії
9,0 т.
Захарова пояснила пост, який викликав скандал

Захарова пояснила пост, який викликав скандал. ТАСС

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова спровокувала міжнародний скандал, порівнявши президента Сербії Александара Вучича з героїнею Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт".

У своєму Facebook Захарова прокоментувала фото із зустрічі Вучича з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

"Якщо вас покликали в БД, а стілець поставили так, ніби ви на допиті, сідайте як на фото №2. Ким би ви не були. Просто повірте", – написала вона.

На знімку, який Захарова використовувала для створення мема, Вучич сидить на стільці посеред овального кабінету, у кількох метрах від столу Трампа. Представниця МЗС РФ запропонувала президенту Сербії повторити маневр "нога на ногу", який здійснила Шерон Стоун в "Основному інстинкті".

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Публікація викликала різку реакцію в Сербії.

"Президент не сказав жодного гидкого слова на адресу Росії, навіть там. А уявіть, що президент цілу годину чекав прийому з президентом Росії і ні разу не попросив особливого стільця. Я не дозволю вам атакувати горду Сербію. Вам має бути соромно", – написав у Twitter директор канцелярії з Косово і Метохії при уряді Сербії Марко Джурич.

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Скрин Twitter

Зі свого боку міністр оборони Сербії Александар Вулін нагадав, що Вучич – єдиний державний діяч в Європі, який відмовився ввести санкції проти Росії. Крім того, він головнокомандувач сербської армії, яка тісно співпрацює з російською.

"Величина людини не вимірюється ні розміром стільця, на якому він сидить, ні величиною сили, від імені якої він говорить, а розміром хоробрості на будь-якому стільці захищати свій народ і друзів свого народу", – завершив глава Міноборони.

Пізніше Захарова попросила вибачення і заявила, що її пост був неправильно витлумачений.

"Єдине, що в ньому містилося – неприйняття зверхнього ставлення з боку "виняткових". Протокольні виверти стали одним із прийомів, на які регулярно йдуть американські чиновники, щоб штучно створити видимість власної винятковості. А це неприйнятно", – пояснила вона.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Нагадаємо, що на сьогодні Сербія є фактично єдиним союзником Росії в Європі. Белград традиційно сприймає Москву як важливого геополітичного партнера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Александар Вучич розповів про те, як гостював у глави Російської Федерації Володимира Путіна.

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