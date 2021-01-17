Захарова: прихильники Трампа цікавляться, як отримати громадянство Росії

Деякі прихильники президента США Дональда Трампа нібито цікавляться у представників Міністерства закордонних справ РФ умовами отримання російського громадянства.

Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1". Вона уточнила, що питання щодо громадянства від американців є одним з найпопулярніших в її соцмережах.

За словами Захарової, прихильники Трампа пишуть, що бояться пересідувань. Вона також звинуватила США в репресивный політицы в міжнародному масштабі, яка нібито позначилася і на громадянах цієї країни.

"Нам би не було жодного діла до цієї ситуації, але в поєднанні чинників, що це ядерна держава з наймасштабнішим військовим бюджетом і країна, яка нескінченно орудує незаконними санкціями щодо нашої країни, і все це на тлі глибинної кризи, яка зачіпає кожного американця, ось це турбує", – сказала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, речникцю Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову обурило звинувачення України щодо відповідальності країни-агресора за відсутність зустрічей в "нормандському форматі". На конструктивну претензію вона відповіла скоромовкою.