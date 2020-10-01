Захарову висміяли за знімок із губами "качечкою" і страхітливим поглядом. Фото

Дар'я Дурова Папараці 21:35, 1.10.2020 Оновлено: 22:01, 1.10.2020

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова нарвалася на критику мережі через своє нове фото.

У четвер, 1 жовтня, росіянка опублікувала у Facebook знімок, зроблений, імовірно, в салоні авто. У кадр, зроблений за досить поганого освітлення, потрапило лише обличчя політикині.

Захарова розповіла, що їде на 42-й Московський міжнародний кінофестиваль (проходить 1-8 жовтня) "із почесною місією".

Жінка позувала, стиснувши губи "качечкою" й витріщивши очі. Для заходу вона зробила яскравий макіяж і начіс.

Facebook / Марія Захарова
Скриншот поста Захарової

Користувачі соціальної мережі покепкували з фотографії, назвавши її невдалою. Один із коментаторів вказав на дивний вираз обличчя жінки, пожартувавши, що Захарова їде з місією "лякати" відвідувачів фестивалю.

"А має [їхати] в слідчий ізолятор у кримінальній справі", "Ну не всі фото потрібно публікувати", "Маріє, у вас знову обличчя перекосило. Від постійної брехні, напевно", – пишуть у коментарях.

Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Захарова спровокувала міжнародний скандал, порівнявши президента Сербії Александара Вучича з героїнею Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт".

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