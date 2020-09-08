Захарова: Берлін блефує у справі Навального

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Берлін блефує у справі російського опозиціонера Олексія Навального.

Свою думку Захарова виклала в Facebook. Вона уточнила, що продублювала інформацію, яку повідомляла інформаційним агентствам.

Представниця МЗС поскаржилася, що Інститут фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини з міркувань секретності відмовився надати російській стороні додаткові відомості про обстеження Навального.

"Про яку секретність може йтися, якщо, за інформацією ЗМІ, набирає обертів обмін інформацією між клінікою "Шаріте", лабораторією Бундесверу, британською лабораторією Портон-Даун, а також болгарськими установами? І все це стає надбанням таких зливних ресурсів, як Белінгкет", – написала Захарова.

Також вона нагадала, що в інтерв'ю німецьким ЗМІ глава МЗС ФРН Маас, відповідаючи на питання про причетність російської держави до того, що трапилося, заявив, що "є багато свідчень цього".

"Ми очікуємо від Берліна надання всіх наявних даних: як результатів лабораторних досліджень Бундесверу, так і деяких "свідчень", якими володіє МЗС ФРН. Чекаємо німецького посла на Смоленці. Пора вже відкривати карти, тому що всім очевидно: Берлін блефує, обслуговуючи брудну політичну метушню", – заявила Захарова.

Захарова заявила, що Берлін блефує у справі Навального. Facebook Марії Захарової

Захарова повідомила, що чекає на посла Німеччини. Facebook Марії Захарової

Як писав OBOZREVATEL :

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