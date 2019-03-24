"Загубила смердюча мряка": у справі перевалу Дятлова з'явилися нові нюанси

Туристи на перевалі Дятлова у 1959 році загинули не від природних причин, не від сходу лавини, а від падіння ракети або скидання ступеня ракети-носія.

Таку думку висловив альпініст, учасник пошукової операції Сергій Согрін, пише "МК". За його словами, довести цю теорію можуть кадри із фотоапаратів туристів, плівки з яких зберіг прокурор.

На них нібито зображений вогняний об'єкт зі шлейфом, який пізніше розпався на дрібні частини. "Хлопців могла накрити отруйна хмара. Це могла бути суміш газів компонентів ракетного палива та продуктів його згоряння. Намет виявилася у зоні отруєння. Від смердючої мряки стало неможливо дихати, очі сльозилися. Звідси їх панічна втеча", – стверджує Согрін.

Перевал Дятлова Архівне фото

За його даними, у той час на Уралі якраз скидали відпрацьовані ступені-носії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було висунуто припущення, що учасники групи Дятлова, які загинули в 1959 році в горах Північного Уралу (Росія), були схильні до хімічного отруєння. Аеророзвідка могла знайти їх живими, однак шансів на порятунок не було.

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