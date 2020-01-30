Взяла в руки "бомбу": у Москві екстрено сів літак з Криму

У російському аеропорту Домодєдово екстрено приземлився літак авіакомпанії S7, який прямував із Сімферополя до Москви.

Як повідомляє Телегерам-канал Baza, на борту авіалайнера знаходиться 195 осіб.

За попередніми даними, пілоти доповіли на землю, що одна з пасажирок загрожувала підірвати себе і весь літак. Жінка встала в проході, взяла в руки сумку і заявила, що всередині – бомба.

Літак авіакомпанії S7

Телеграм-канал Mash повідомляє, що "терористкою" виявилася 35-річна Антоніна Полодіянцева.

Відзначається, що посадка пройшла у штатному режимі. Зараз на борту працюють співробітники правоохоронних органів. Сам авіалайнер відбуксирували на стоянку.

Через тимчасоу заборону на вильоти на смугах утворивися затор із літаків, що очікують на виліт.

НП з літаком в Домодєдово

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії літак SSJ-100 здійснив посадку на недобудовану злітну смугу поруч з московським аеропортом "Домодєдово".

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