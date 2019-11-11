Загорівся на ходу: у Росії сталася жахлива НП з поїздом "Москва-Київ"

У Брянській області Росії під час руху задимівся локомотив пасажирського поїзда "Москва-Київ".

Як повідомили у пресслужбі Головного управління МНС Росії в області, НП сталася близько третьої години ранку 11 листопада, передає ТСН.

"О 02.56 надійшла інформація про пожежу в електровозі пасажирського поїзда призначенням "Москва-Київ" за адресою: Навлінський район, залізнична станція "Алтухове", - йдеться у повідомленні.

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Локомотивна бригада зупинила склад і відчепила локомотив від вагонів. На місце пожежі відправили міські пожежні розрахунки і пожежний потяг зі станції в Брянську.

Як з’ясували МНСники, задимлення сталося в електрощиті.

"О 03.48 пожежу локалізовано, о 03.58 ліквідовано на площі 2 метри квадратних. Постраждалих немає", - додали у відомстві.

Також повідомляється, що через інцидент поїзд затримали на дві з половиною години. Наразі причина пожежі встановлюється.

Як писав OBOZREVATEL, раніше під Дніпром спалахнула електричка. Пасажири, не дочекавшись зупинки складу, вистрибували з вагонів на ходу.

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