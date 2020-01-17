Головна Новини
17 січня • оновлено в 23:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Загорівся двигун: у Росії сталася страшна НП з пасажирським літаком

1.8т
Читати матеріал російською

В аеропорту Новосибірська у пасажирського лайнера перед вильотом загорівся двигун.

Як повідомив "Інтрерфакс" із посиланням на джерело, літак повинен був вилетіти на в'єтнамський курорт Камрань.

На борту перебували 200 осіб. Однак у результаті НП ніхто не постраждав, усі безпечно встигли покинути літак.

Новини
Трагедія МАУ в Ірані: в Boeing 737 MAX виявили нову уразливість

"Однак із першої спроби другий двигун запустити не вдалося. Під час повторного запуску в двигуні запалало паливо. Екіпаж був змушений екстрено запустити систему пожежогасіння", – сказало джерело.

Пасажири рейсу перебувають у терміналі. Протягом доби їм нададуть резервний борт.

Аеропорт у Новосибірську

Аеропорт у Новосибірську

loveopium.ru

Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українських експертів авіакатастрофи з лайнером МАУ. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирило Лютий
Місце
Росія Новосибірськ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
8
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
судя по их комментам после трагедии с нашим самолетом, мы вообще должны динамить как минимум ЧП с их самолетами. у них нет ни малейшего сострадания, у нас его тоже не должно быть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги