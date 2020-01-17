Загорівся двигун: у Росії сталася страшна НП з пасажирським літаком

В аеропорту Новосибірська у пасажирського лайнера перед вильотом загорівся двигун.
Як повідомив "Інтрерфакс" із посиланням на джерело, літак повинен був вилетіти на в'єтнамський курорт Камрань.
На борту перебували 200 осіб. Однак у результаті НП ніхто не постраждав, усі безпечно встигли покинути літак.
"Однак із першої спроби другий двигун запустити не вдалося. Під час повторного запуску в двигуні запалало паливо. Екіпаж був змушений екстрено запустити систему пожежогасіння", – сказало джерело.
Пасажири рейсу перебувають у терміналі. Протягом доби їм нададуть резервний борт.
Аеропорт у Новосибірську
loveopium.ru
Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українських експертів авіакатастрофи з лайнером МАУ. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
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