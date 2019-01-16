Загинула вся сім'я: знайдено тіло останньої жертви вибуху в Шахтах

При розборі завалів на місці вибуху в житловому будинку в російському місті Шахти Ростовської області рятувальники виявили тіло дівчини, що стала п'ятою жертвою цієї трагедії.

В даний час рятувальна операція завершена, в місті оголошено День жалоби, повідомляють "Вести".

Нагадаємо, раніше мертвими були знайдені під завалами багатоповерхівки чоловік і жінка 1972 року народження – батьки дівчини. Всі вони проживали в квартирі №58.

Вибух будинку в Шахтах вести

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 січня зранку в місті Шахти (Ростовська область Росії) вибухнув побутовий газ в дев'ятиповерховому житловому будинку.

У мережі опублікували фото загиблої жінки – Вікторії Ларикової, її сім'я вижила. Саме в їх квартирі стався вибух.

Незабаром з'явилася інформація про ще одну жертву – вранці 15 січня жінку знайшли мертвою під завалами.

Причиною НП могли бути порушення при експлуатації газового обладнання. Відзначається, що за даними МНС РФ, існує загроза подальшого обвалення будинку. На території введений режим НС.

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