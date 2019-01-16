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Загинула вся сім'я: знайдено тіло останньої жертви вибуху в Шахтах

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При розборі завалів на місці вибуху в житловому будинку в російському місті Шахти Ростовської області рятувальники виявили тіло дівчини, що стала п'ятою жертвою цієї трагедії.

В даний час рятувальна операція завершена, в місті оголошено День жалоби, повідомляють "Вести".

Нагадаємо, раніше мертвими були знайдені під завалами багатоповерхівки чоловік і жінка 1972 року народження – батьки дівчини. Всі вони проживали в квартирі №58.

Вибух будинку в Шахтах

Вибух будинку в Шахтах

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Росія
Теги
вибух будинкувибух
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