Загиблий на вечірці з нагоди дня народження Катерини Діденко підприємець Юрій Алфьоров мав стосунки з двома жінками. Дружина схвалювала стосунки чоловіка з коханкою, крім того вони жили разом в одній квартирі.

Історію знайомства з парою розповіла коханка, відома блогер Олена Переверзєва на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що познайомилася з Алфьоровим на вечірці для дорослих.

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою Instagram/pereverzeva_lena

За словами Переверзєвої, на вечірці вони поцілувалися з Алфьоровим, а після він познайомив її зі своєю дружиною. Потім вони втрьох знайшли спільну мову.

"Ми були щасливі. Подорожували, спілкувалися з друзями, гуляли з дитиною, будували плани на майбутнє. Писати про це шалено страшно. Але Юрка хотів, щоб ми "вийшли з тіні", познайомились з батьками, хотів, щоб у нас були ще діти, хотів, щоб ми разом зустріли старість, хотів робити нас з Катрусею щасливими кожну секунду", – пише блогер.

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою Instagram/pereverzeva_lena

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою starhit.ru

За інформацією "Стархит", офіційна дружина Алфьорова теж підтвердила факт відносин. Обидві жінки пригрозили хейтерам блокувати в соціальній мережі за засудження і образи. Переверзнева вже закрила коментарі до останніх публікацій на своїй сторінці в Instagram.

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою starhit.ru

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою Instagram/pereverzeva_lena

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою Instagram/pereverzeva_lena

Як писав OBOZREVATEL раніше, у учасників банної вечірки в Москві з нагоди дня народження блогерши Катерини Діденко не було шансів вижити з моменту, як вони почали дихати вуглекислим газом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.