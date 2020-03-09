Головна Новини
9 березня • оновлено в 14:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою

5.9т
Читати матеріал російською

Загиблий на вечірці з нагоди дня народження Катерини Діденко підприємець Юрій Алфьоров мав стосунки з двома жінками. Дружина схвалювала стосунки чоловіка з коханкою, крім того вони жили разом в одній квартирі.

Історію знайомства з парою розповіла коханка, відома блогер Олена Переверзєва на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що познайомилася з Алфьоровим на вечірці для дорослих.

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою

Instagram/pereverzeva_lena

За словами Переверзєвої, на вечірці вони поцілувалися з Алфьоровим, а після він познайомив її зі своєю дружиною. Потім вони втрьох знайшли спільну мову.

"Ми були щасливі. Подорожували, спілкувалися з друзями, гуляли з дитиною, будували плани на майбутнє. Писати про це шалено страшно. Але Юрка хотів, щоб ми "вийшли з тіні", познайомились з батьками, хотів, щоб у нас були ще діти, хотів, щоб ми разом зустріли старість, хотів робити нас з Катрусею щасливими кожну секунду", – пише блогер.

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою

Instagram/pereverzeva_lena

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою

starhit.ru

За інформацією "Стархит", офіційна дружина Алфьорова теж підтвердила факт відносин. Обидві жінки пригрозили хейтерам блокувати в соціальній мережі за засудження і образи. Переверзнева вже закрила коментарі до останніх публікацій на своїй сторінці в Instagram.

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою

starhit.ru

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою

Instagram/pereverzeva_lena

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою

Загиблий на вечірці у Діденко жив з дружиною і коханкою

Instagram/pereverzeva_lena

Як писав OBOZREVATEL раніше, у учасників банної вечірки в Москві з нагоди дня народження блогерши Катерини Діденко не було шансів вижити з моменту, як вони почали дихати вуглекислим газом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Смертельна вечірка Діденко із сухим льодом
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
19
11
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
19
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги