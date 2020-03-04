Загиблих на банній вечірці поховали в Росії: блогерка знайшла містичний слід

Російська блогерка Катерина Діденко разом зі своїми друзями поховала загиблих на вечірці з сухим льодом у лазні, яку дівчина влаштувала на свій день народження. Дівчина побачила містичний слід у смерті її чоловіка.
Один із приятелів Діденко Олександр Вареніков опублікував відео з похорону на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).
"Сьогодні ми прощаємося з Наташею і Валентином. Сьогодні такий сонячний день, як були наші друзі. Для нас ви завжди залишитеся живими", – сказав він.
Скріншот з відео зробив телеканал "РЕНТВ", проте саме відео на сторінці Варенікова відсутнє. Мабуть, він видалив його.
У свою чергу Діденко в Instagram опублікувала траурне фото чоловіка. Вона написала, що Валентин "назавжди залишиться" в її серці і вона продовжить "жити заради дітей".
Також дівчина побачила якийсь символізм містичний у смерті чоловіка: "У високосний рік Валечка народився. У високосний рік ми одружилися. У високосний рік він пішов із цього світу".
Назавжди в моєму серці назавжди зі мною поруч Неможливо це усвідомити Половинка мене пішла Заради дітей продовжувати жити Вічна пам'ять .... 1988-2020 У високосний рік Валечка народився У високосний рік ми одружилися У високосний рік він пішов з цього світу
"Аптечний" блогер і її друзі поховали загиблих на банної вечірці. Один з приятелів Катерини Діденко, Олександр Вареников, опублікував відео про це на своїй сторінці в Instagram. https://t.co/XaUXmM73Vu pic.twitter.com/gw2RgVQbwH- РЕН ТВ | Новини (@rentvchannel) March 4, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, один з останніх постів Діденко про її чоловіка спровокував скандал.
Нагадаємо, що Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро", ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом із гостями свій день народження в банному комплексі в Москві.
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