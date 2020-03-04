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5 березня • оновлено в 01:17
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Загиблих на банній вечірці поховали в Росії: блогерка знайшла містичний слід

1.3т
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Російська блогерка Катерина Діденко разом зі своїми друзями поховала загиблих на вечірці з сухим льодом у лазні, яку дівчина влаштувала на свій день народження. Дівчина побачила містичний слід у смерті її чоловіка.

Один із приятелів Діденко Олександр Вареніков опублікував відео з похорону на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

Загиблих на вечірці у Діденко поховали: блогерка знайшла містичний слід

"Сьогодні ми прощаємося з Наташею і Валентином. Сьогодні такий сонячний день, як були наші друзі. Для нас ви завжди залишитеся живими", – сказав він.

Скріншот з відео зробив телеканал "РЕНТВ", проте саме відео на сторінці Варенікова відсутнє. Мабуть, він видалив його.

У свою чергу Діденко в Instagram опублікувала траурне фото чоловіка. Вона написала, що Валентин "назавжди залишиться" в її серці і вона продовжить "жити заради дітей".

Загиблих на вечірці у Діденко поховали: блогерка знайшла містичний слід

Також дівчина побачила якийсь символізм містичний у смерті чоловіка: "У високосний рік Валечка народився. У високосний рік ми одружилися. У високосний рік він пішов із цього світу".

Назавжди в моєму серці назавжди зі мною поруч Неможливо це усвідомити Половинка мене пішла Заради дітей продовжувати жити Вічна пам'ять .... 1988-2020 У високосний рік Валечка народився У високосний рік ми одружилися У високосний рік він пішов з цього світу

Публікація від Я Катя, аптечний РЕВІЗОРРО (@ didenko.katerina)

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з останніх постів Діденко про її чоловіка спровокував скандал.

Нагадаємо, що Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро", ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом із гостями свій день народження в банному комплексі в Москві.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Смертельна вечірка Діденко із сухим льодом
Особа
Катерина Діденко
Місце
Росія
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