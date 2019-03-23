Загиблих було більше: у таємниці перевалу Дятлова трапився несподіваний поворот

На перевалі Дятлова, де в 1959 році сталася трагедія, загинули не 9, а 11 осіб.

Таку версію розповіла колишній директор Івдельського історико-етнографічного музею Віра Беллендир, пише "Комсомольская правда". Так, у 1959 році, будучи 13-річним підлітком, вона почула розмову своїх батьків про те, що насправді в горах загинули ще й діти радянського воєначальника, генерала армії Дмитра Лелюшенка.

Беллендир упевнена, що вся засекреченість розслідування трагедії пов'язана саме з дітьми генерала.

Перевал Дятлова Архівне фото

Тюменський письменник Олег Архипов також підтвердив, що чув подібні розповіді і від інших жителів Івделя.

"Є ще старожили, які пам'ятають, як Лелюшенко приїжджав в Івдель у 1959 році і був убитий горем. Але все це лише розповіді, документально не підтверджені", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що туристів, які загинули на перевалі Дятлова в 1959 році, щось загнало на високий кедр.

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