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Загибель підводників Путіна на "Лошарику" пов'язали з Україною

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Підводники російської станції АС-31 "Лошарик" загинули в результаті вибуху, що стався через російськиу літій-іонну акумуляторну батарею.

Їх почали встановлювати на глибоководних станціях замість надійних срібно-цинкових батарей, які виготовляли в Україні, після виникнення конфлікту. Про це повідомляє "Комерсант".

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Виробником російських батарей став завод "Акумуляторна компанія "Ригель" в Санкт-Петербурзі. Згідно з інформацією ЗМІ, вибух міг статися, коли до підводної станції вже прибув змінний екіпаж для евакуації.

Крім того, 14 моряків залишилися гасити пожежу на "Лошарику", замість того, щоб евакуюватися, оскільки цього вимагає російське "Керівництво по боротьбі за живучість". Згідно з ним, кожен член екіпажу до останнього повинен залишатися на своєму місці і гасити пожежу.

У мережі новина про причетність України сприйняли з іронією.

Загибель підводників Путіна на "Лошарику" пов'язали з Україною
Загибель підводників Путіна на "Лошарику" пов'язали з Україною

Загибель підводників Путіна на "Лошарику" пов'язали з Україною

Загибель підводників Путіна на "Лошарику" пов'язали з Україною

MSN.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Загибель підводників у Росії
Місце
Росія
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Лодки горят, ракеты падают ... А туалетная бумага жопу не дерет?!
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