Таємниця перевалу Дятлова: 62 роки тому на Уралі за дивних обставин загинули дев'ять туристів

Рівно 62 роки тому, в ніч на 2 лютого 1959 року, в горах Північного Уралу за загадкових обставин загинули дев'ять туристів групи Ігоря Дятлова.

Через відсутність точних відомостей про загибель тургрупи десятки років не вщухають розмови про найнеймовірніші версії події, зокрема паранормальні явища, контакт з НЛО або напад снігової людини. А 2020 року Генпрокуратура Росії оголосила офіційною причиною трагедії схід лавини. OBOZREVATEL пропонує згадати, що відомо про фатальний похід туристів.

Загибель туристів на перевалі Дятлова

Група з дев'яти лижників під керівництвом Ігоря Дятлова взимку 1959 року здійснювала похід вищої категорії складності Північним Уралом у Свердловській області. Усі вони загинули в ніч на 2 лютого в околицях гори Холатчахль.

Туристів стали шукати через два тижні, 15 лютого, коли було виявлено, що молоді люди не повернулися на базу.

Група з дев'яти лижників під керівництвом Ігоря Дятлова взимку 1959 року здійснювала похід Північним Уралом "Газета.ру"

Через десять днів пошуків рятувальники знайшли порожній намет, який було розрізано зсередини в трьох різних місцях. Біля прогорілого багаття лежали тіла двох туристів – вони були роздягнені до білизни, їхній розірваний одяг лежав поблизу. Недалеко від них було виявлено тіло керівника групи Ігоря Дятлова.

Тіла решти шести туристів рятувальники знайшли вже навесні. На них були садна, рани й опіки, переломи та внутрішні крововиливи. Крім того, на одязі загиблих були присутні плями радіації.

Загиблі туристи групи Дятлова radon.org.ua

Розслідування загибелі тургрупи Дятлова

За результатами слідства в СРСР в травні 1959 року причиною загибелі групи Дятлова було оголошено "стихійну силу, подолати яку туристи були не в змозі". Однак офіційна версія трагедії не раз піддавалася критиці з боку громадськості, тому 2018 року Генеральна прокуратура Росії в результаті звернень родичів загиблих почала перевірку справи.

11 липня 2020 року за результатами перевірки було оголошено, що до загибелі туристів призвела лавина, через яку вони вийшли з намету, а потім не змогли повернутися через погану видимість і загинули від переохолодження.

Група Дятлова архівне фото

Паранормальні версії загибелі групи Дятлова

На сьогодні існує до сотні альтернативних гіпотез загибелі дев'ятьох альпіністів.

Серед них – отруєння психотропними речовинами, зіткнення з дикими тваринами, напад мисливців мансі та ув'язнених-втікачів, операція КДБ, падіння аварійної ракети, ядерний вибух, зустріч зі сніговою людиною, втручання НЛО та різних паранормальних сил. Жодна з цих гіпотез наразі не отримала підтвердження.

На згадку про загиблих дятлівців розташований неподалік від місця трагедії перевал отримав назву "перевал Дятлова".

Раніше OBOZREVATEL розповідав про американський "перевал Дятлова". П'ятеро спортсменів з особливостями розвитку загинули за дивних обставин 1978 року на перевалі в Каліфорнії, США.