Загадкова епідемія мало не вбила росіян: у чому таємниця "уральського синдрому"

Навесні 1933 року на Уралі спалахнула епідемія невідомої хвороби, яка відрізнялася величезною смертністю.

Першими проявами вона нагадувала ангіну і приводила до загибелі більше половини тих, що заразилися, пише pikabu.ru. Епідемія охопила майже сто населених пунктів, до карантинних заходів були залучені сили ОГПУ, на Урал відправлялися групи кращих фахівців, які до хрипоти сперечалися про діагнози.

Остаточно розгадати таємницю "уральської хвороби" вдалося лише десять з гаком років тому. Відомий епідеміолог професор Лев Громашевський і фахівець по чумі Володимир Сукнев після огляду хворих прийшли до висновку, що ніякої інфекційної епідемії немає.

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Хворим вони поставили діагноз "цинга" і на нараді з місцевими лікарями заявили, що ніякої необхідності в карантині немає, а епідемія викликана дуже поганим продовольчим постачанням регіону.

Тим часом в справу вступили чекісти. Заступник глави повноважного представництва ОДПУ по Уралу Мінаєв зажадав вислати московських професорів, що сіють смуту, назад до столиці. "У зв'язку з явно контрреволюційною установкою Громашевського і Сукнева – вимоги на підставі діагнозу "цинга" зняття карантину, висилки продовольства, з якої, на їхню думку, епідемія припиниться, поставив питання про відкликання бригади", – доносив Мінаєв в Москву.

В середині червня "уральська хвороба" нарешті отримала офіційну назву. Її стали називати септичній ангіною. Комісії Володимирського так і не вдалося однозначно встановити збудників хвороби. "Ми маємо справу з абсолютно новим для нас захворюванням, вивчення якого ледь навіть розпочато. Питання про тісне взуття агента вимагає подальших наполегливих досліджень", – повідомили лікарі в Москву.

В кінці червня медикам нарешті вдалося напасти на слід. Провівши ретельне розслідування і з'ясувавши раціон харчування хворих, вони прийшли до висновку, що причиною захворювання могло бути торішнє зерно.

Група епідеміологів провела дослідження на мишах. Всім їм робилися ін'єкції з витягами торішніх злаків. Більшість піддослідних тварин від цих ін'єкцій померли. Медики однозначно дійшли висновку, що причиною стало зіпсоване зерно. Однак встановити причину тоді не вдалося. За порадою лікарів торішній урожай був заборонений до використання, а з Москви була направлена продовольча допомога, після чого нових випадків хвороби не фіксувалося. Чекісти ж запідозрили у всьому підступи шкідників.

Через дев'ять років спалах "уральської хвороби" повторився, на цей раз в Оренбурзві. Картина повністю нагадувала попередню – на тлі недостатньо задовільного харчування багато людей почали хворіти септичній ангіною, смертність була не менше високою, ніж в 1933 році.

Незабаром після війни таємниця смертельної "уральської хвороби" нарешті була розгадана. Їй дали нову офіційну назву – аліментарно-токсична алейкія. Фахівцям вдалося встановити причину епідемії. Це були токсичні цвілеві грибки роду Fusarium sporotrichiella, які активно починали розмножуватися на злаках, що перезимували в полі.

Потрапляючи в організм разом із зіпсованими злаками, ці грибки діяли як сильна отрута. Вони руйнували кровотворну систему і кістковий мозок. На фінальній стадії додавалися некроз тканин і кровотечі.

Лікарям вдалося знайти ефективні методи лікування. Переливання крові і ударні дози вітамінів В і С у багатьох випадках рятували хворого від смерті. Навіть перехід до повноцінного харчування (м'ясо, овочі, фрукти, молоко) в кілька разів скорочував число смертей. Також було встановлено, що небезпечні для життя стани виникають тільки після декількох тижнів або навіть місяців харчування ураженими злаками.

Але найнадійнішим способом захиститися від хвороби була відмова від вживання в їжу пшениці, гречки, ячменю, проса та інших злаків, які перезимували в полі. У масштабах всього Радянського Союзу була проведена потужна профілактична кампанія (аж до побудинкового обходу) з роз'ясненням небезпеки додавання їх в їжу.

З остаточної розгадкою таємниці "уральської хвороби" і розробкою профілактичних заходів хвороба була практично переможена. З 1940-х років в СРСР більше не фіксувалося серйозних випадків епідемії аліментарно-токсичної алейкії.

Як повідомляв OBOZREVATEL. 60 років тому СРСР охопила епідемія чорної віспи, про яку намагалися замовчувати в Союзі.