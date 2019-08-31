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"Заїб*ли вже!" У Кремлі придумали терористам "Л/ДНР" нове завдання

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Адміністрація президента Росії Володимира Путіна почала переговори з представниками так званого союзу добровольців Донбасу з метою їх залучення для розгонів протестів у Москві.

Про це повідомило видання "Медуза" з посиланням на власні джерела. Йдеться про соратників терористів "Донецької і Луганської народних республік".

Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

joinfo.ua

Ветеран МВС, наближений до ФСБ, розповів про участь Олександра Бородая, який є главою "союзу добровольців Донбасу", у підготуваннях до майбутніх мітингів у Москві. За його словами, "в адміністрації зараз усі якраз виходять з відпусток – може, виділять кошти на проект".

Олександр Бородай

Олександр Бородай

politrussia.com

"Це стопудово буде, з мітингами вже заїб*ли", – заявив російський найманець, який брав участь у війні на Донбасі. Для нього ця пропозиція не перша – він також розганяв опозиційну акцію у Москві в 2018 році.

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Експерт Московського центру Карнегі Андрій Колесников підтверджує, що в адміністрації президента Путіна можуть вдатися до таких заходів: "Вони ж намагаються комбінувати різні методи... Є репресивна частина – і, можливо, вони дійсно серйозно це розглядають". За його словами, ці дії тільки погіршать позиції Кремля.

Учасники акцій протесту у Москві

Учасники акцій протесту у Москві

investigator.org.ua

За інформацією російського політика, "намічається двіжуха", в якій братиме участь і російське козацтво.

Нагадаємо, росгвардія оскандалилася, розмістивши на одному з сайтів пошуку роботи вакансію "бійця ОМОНа", окресливши коло його обов'язків "супроводом акцій протестів" і "придушенням бунтів" у Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія Москва
Теги
Росія - країна-агресор протести у Москві терористи "ДНР"
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"Об этом сообщило издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прикольно, одна информационная помойка(Обоз) ссылается на другую
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