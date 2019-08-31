"Заїб*ли вже!" У Кремлі придумали терористам "Л/ДНР" нове завдання

Адміністрація президента Росії Володимира Путіна почала переговори з представниками так званого союзу добровольців Донбасу з метою їх залучення для розгонів протестів у Москві.
Про це повідомило видання "Медуза" з посиланням на власні джерела. Йдеться про соратників терористів "Донецької і Луганської народних республік".
Терористи на Донбасі
joinfo.ua
Ветеран МВС, наближений до ФСБ, розповів про участь Олександра Бородая, який є главою "союзу добровольців Донбасу", у підготуваннях до майбутніх мітингів у Москві. За його словами, "в адміністрації зараз усі якраз виходять з відпусток – може, виділять кошти на проект".
Олександр Бородай
politrussia.com
"Це стопудово буде, з мітингами вже заїб*ли", – заявив російський найманець, який брав участь у війні на Донбасі. Для нього ця пропозиція не перша – він також розганяв опозиційну акцію у Москві в 2018 році.
Експерт Московського центру Карнегі Андрій Колесников підтверджує, що в адміністрації президента Путіна можуть вдатися до таких заходів: "Вони ж намагаються комбінувати різні методи... Є репресивна частина – і, можливо, вони дійсно серйозно це розглядають". За його словами, ці дії тільки погіршать позиції Кремля.
Учасники акцій протесту у Москві
investigator.org.ua
За інформацією російського політика, "намічається двіжуха", в якій братиме участь і російське козацтво.
Нагадаємо, росгвардія оскандалилася, розмістивши на одному з сайтів пошуку роботи вакансію "бійця ОМОНа", окресливши коло його обов'язків "супроводом акцій протестів" і "придушенням бунтів" у Москві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори у Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, зокрема, соратників опозиціонера Олексія Навального.
У Москві вже кілька разів відбулися мирні мітинги, на яких силовики жорстко розігнали учасників акції.
У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.
МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.