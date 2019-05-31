Задушив коханку: в Росії "пов'язали" високопоставленого чиновника-вбивцю

У Росії затримали главу Раменського району Підмосков'я Андрія Кулакова за підозрою у вбивстві заступника голови місцевої Громадської палати Євгенії Ісаєнкової, яку вважали його коханкою.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ у Московській області.

Як уточнює "Интерфакс", тіло жінки було виявлено 2 травня в її автомобілі. "Спочатку ознак насильницької смерті на її тілі не було виявлено, але експертиза показала, що жінку вбили", – розповіло джерело в правоохоронних органах.

Андрій Кулаков РЕН

Убита Ісаєнкова РЕН

За даними РЕН і Telegram-каналу Baza, причиною смерті стала асфіксія, а Кулаков є головним підозрюваним через те, що в машині убитої знайшли сліди його ДНК. Також з'явилася інформація, що Ісаєнкова була з підозрюваним у близьких стосунках і про це дізналася дружина чиновника.

Відзначимо, Кулаков у терміновому порядку подав у відставку. Свою вину чиновник визнати відмовився, однак перевірку на поліграфі йому пройти не вдалося.

Убита Ісаєнкова Baza

Убита Ісаєнкова РЕН

Говорит Москва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній заступник голови "Росгеологіі" Руслан Горрінг, який потрапив у секс-скандал через інтимні одкровення під час запису стріму, був затриманий правоохоронцями за підозрою в шахрайстві в особливо великому розмірі.

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