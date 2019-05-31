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Задушив коханку: в Росії "пов'язали" високопоставленого чиновника-вбивцю

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У Росії затримали главу Раменського району Підмосков'я Андрія Кулакова за підозрою у вбивстві заступника голови місцевої Громадської палати Євгенії Ісаєнкової, яку вважали його коханкою.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ у Московській області.

Як уточнює "Интерфакс", тіло жінки було виявлено 2 травня в її автомобілі. "Спочатку ознак насильницької смерті на її тілі не було виявлено, але експертиза показала, що жінку вбили", – розповіло джерело в правоохоронних органах.

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Андрій Кулаков

Андрій Кулаков

РЕН

Убита Ісаєнкова

Убита Ісаєнкова

РЕН

За даними РЕН і Telegram-каналу Baza, причиною смерті стала асфіксія, а Кулаков є головним підозрюваним через те, що в машині убитої знайшли сліди його ДНК. Також з'явилася інформація, що Ісаєнкова була з підозрюваним у близьких стосунках і про це дізналася дружина чиновника.

Відзначимо, Кулаков у терміновому порядку подав у відставку. Свою вину чиновник визнати відмовився, однак перевірку на поліграфі йому пройти не вдалося.

Убита Ісаєнкова

Убита Ісаєнкова

Baza

Убита Ісаєнкова

Убита Ісаєнкова

РЕН

Задушив коханку: в Росії "пов'язали" високопоставленого чиновника-вбивцю

Говорит Москва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній заступник голови "Росгеологіі" Руслан Горрінг, який потрапив у секс-скандал через інтимні одкровення під час запису стріму, був затриманий правоохоронцями за підозрою в шахрайстві в особливо великому розмірі.

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леня зе
леня зе
она одевала вышеванку и поутрам пела гимн украины
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леня зе
леня зе
Мартененко Сергей,🖕🐷🖕
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
леня зе,она одевала лапоть себе на голову и по утрам пела,боже храни царя.
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