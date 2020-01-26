"Задихався, посинів і впав": як помер пропагандист РПЦ Чаплін, який ненавидів Україну

Скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін помер після астматичного нападу.

Як передає ТАСС, священик, який енавидів Україну, помер після служби, прямо перед храмом Феодора Студита.

"Він сів на лавочку, йому стало погано. Він хворів на астму. Він став задихатися, посинів, впав. Йому викликали швидку, швидка констатувала смерть. Поблизу храму зараз знаходиться поліція, зараз його тіло повезуть...

Я не бачив, чи були у нього з собою ліки, але він завжди з собою носив. Коли у нього була задишка, він завжди користувався балончиком від астми", – розповіли в пресслужбі храму.

Чаплін раптово помер перед храмом

Як писав OBOZREVATEL, Чаплін запам'ятався неприпустимими для священнослужителя заявами про українців, погрожував державі знищенням, а також закликав до окупації нових областей України. Особливо жорстко він висловлювався про автокефальну церкву і Томос.

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