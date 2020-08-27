Понятно.... Значит задача все-таки была убить, не напугать...

Летчики, экстренной посадкой в Омске сломали конторским всю схему. Дальше началась импровизация и (как всегда) фээсбэшники жидко об*срались.

Кинулись сообщать о минировании аэропорта - а летчики все равно сели и скорая помощь - все равно приехала. (Недожали, криворукие!)

Пока оперативники добежали до больницы, врачи успели Навальному первую порцию атропина вколоть. Потом конечно - ни-ни. Но эта порция похоже спасла ему жизнь. (Опять не успели, лодыри!)

Потом начался скандал, главы государств начали звонить... Пришлось Навального отдавать...

А легенды на случай провала - не придумали, настолько были уверены, что все будет шито-крыто. (Опять как обычно: тупые дармоеды!)

Теперь Песков вынужден выкручиваться и придумывать оправдания одно нелепее другого.

И МИД как обычно, обидку дал и сделал честное лицо...

А что теперь? Теперь вся госмашина, от МИДа до последней газетёнки будет выгораживать этих ублюдков, которые в очередной раз обкакались.

Так же, как с Литвиненко, так же, как со Скрипалем, так же, как с Хангошвили...

"...Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы..." (Евангелие от Луки 8:17)

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