Навальний мерзенний тип. Багато хто говорить, що він кращий за Путіна і не вбив тисячі людей. Угу, поки не вбив. Під час грузино-російської війни, Навальний закликав оголосити Грузії повну блокаду, виселити грузин з Росії, закликав запустити крилату ракету, багато всього говорив і називав грузин "гризунами". Відмінний "лідер", прямо демократище. Забули як Навальний говорив, що Крим російський і не інакше?

Звичайно, це не означає, що Путін хороший, аж ніяк, подібні висловлювання говорять про те, що Навальний не особливо буде відрізнятися і з його приходом окупаційна і агресивна політика Росії не зміниться, а може і посилиться.

Народ Росії повинен повстати проти тоталітарного режиму, проти беззаконня і свавілля. Багато протестувальників саме про це вчора говорили, а не про те, що вони вийшли на підтримку Навального.

Поки Росія не стане цивілізованою державою, де працюють закони цивілізованого світу, ніяких змін не передбачається. Поки російські опозиціонери підтримують анексію і окупацію, нам, українцям, не варто чекати від них нічого доброго. Довга боротьба у нас ще попереду...