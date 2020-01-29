Забули показати мертвих моряків "Курська" і дітей Беслану: у Кремлі прикрили "криваве" минуле Путіна

Напередодні в Росії опублікували архівні фото та відео з президентом Володимиром Путіним, зроблені, починаючи з 2000 року. У мережі відразу ж помітили один сумний нюанс.

На знімках глава Росії співає, танцює, рибалить і взагалі радіє життю. Дивно, відзначають користувачі в соціальних мережах, що при цьому в Кремлі геть забули про дві найтрагічніші сторінки в історії РФ.

Прес-служба Кремля

Про що мова

На цих веселкових колажах бракує двох фатальних знімків:

12 серпня 2000 під час навчань Північного флоту в Баренцевому морі затонув атомний підводний човен "Курськ". Загинув весь екіпаж на борту – 118 осіб. У Росії до цих пір звинувачують владу у загибелі цього судна, так як вони спочатку приховували факт аварії і вчасно не почали рятувальну операцію. Через 8 годин, моряки задихнулися чадним газом.

1 вересня 2004 року трапився терористичний акт у Беслані – захоплення заручників у школі № 1 цього міста. За неофіційною інформацією, Путін особисто схвалив наказ відкрити вогонь. Загинули 314 осіб з числа заручників, з них 186 дітей. Всього, включаючи рятувальників, загинуло 333 людини, і не менше 783 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Прес-служба Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL, автори поправок до Конституції Росії, внесення яких ініціював президент країни Володимир Путін, створили для нинішнього глави держави три варіанти майбутнього працевлаштування.

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