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29 січня • оновлено в 18:59
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Забули показати мертвих моряків "Курська" і дітей Беслану: у Кремлі прикрили "криваве" минуле Путіна

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Напередодні в Росії опублікували архівні фото та відео з президентом Володимиром Путіним, зроблені, починаючи з 2000 року. У мережі відразу ж помітили один сумний нюанс.

На знімках глава Росії співає, танцює, рибалить і взагалі радіє життю. Дивно, відзначають користувачі в соціальних мережах, що при цьому в Кремлі геть забули про дві найтрагічніші сторінки в історії РФ.

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Забули показати мертвих моряків "Курська" і дітей Беслану: у Кремлі прикрили "криваве" минуле Путіна

Прес-служба Кремля

Про що мова

На цих веселкових колажах бракує двох фатальних знімків:

  • 12 серпня 2000 під час навчань Північного флоту в Баренцевому морі затонув атомний підводний човен "Курськ". Загинув весь екіпаж на борту – 118 осіб. У Росії до цих пір звинувачують владу у загибелі цього судна, так як вони спочатку приховували факт аварії і вчасно не почали рятувальну операцію. Через 8 годин, моряки задихнулися чадним газом.

  • 1 вересня 2004 року трапився терористичний акт у Беслані – захоплення заручників у школі № 1 цього міста. За неофіційною інформацією, Путін особисто схвалив наказ відкрити вогонь. Загинули 314 осіб з числа заручників, з них 186 дітей. Всього, включаючи рятувальників, загинуло 333 людини, і не менше 783 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Забули показати мертвих моряків "Курська" і дітей Беслану: у Кремлі прикрили "криваве" минуле Путіна

Прес-служба Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL, автори поправок до Конституції Росії, внесення яких ініціював президент країни Володимир Путін, створили для нинішнього глави держави три варіанти майбутнього працевлаштування.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Виня Ксения
Виня Ксения
А мертвые «Норд-Оста» там есть?
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Smith Zlata
Smith Zlata
Печально за народ России, выживающий в гомне... Печалька!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Smith Zlata, очень познавательно от представителя самой нищей страны Европы
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"По неофициальной информации, Путин лично одобрил..." Х*хлы, как расшифровать ваши д*бильные в*серы?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Бухгалтер Борис, и хор александрова поет гимн посмертно ботоксу , дети сирии , вагнеровцы , чечены и 50000 иванов положивших головы в чечне !
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