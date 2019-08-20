"Забули блокаду, бидло?" "Криваве піндоське" побоїще в Петербурзі обурило росіян

У Санкт-Петербурзі (Росія) вперше пройшла іспанська традиційна битва помідорами – Томатина.

Відео розваги опублікувало агенство Ruptly (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Тонни помідорів стали "снарядами" в рамках заходу, який пройшов на стадіоні "Кіровець" у вівторок, 20 серпня.

У Петербурзі пройшла Томатина Комсомольська правда

У росіян така забава викликала хвилю обурення. Користувачі залишили безліч коментарів, присоромивши організаторів за подібне дійство в місті, де була блокада.

"Який пекельний п**ць, вибачте", "На думку спадає крилата фраза Лаврова: "Д*біли, б**дь. "Причому й учасники, й організатори", "Дикість", "Ну ви серйозно? Кидатися їжею, це якось так собі. Ми раптом стали піндосією?", "Навіщо ми переймаємо західні традиції?", "Д*більне свято. Кидатися їжею – це так по-піндоськи", "У Пітері. Споганити 20 тонн їжі. І назвати це святом. Гидота", "Жодна країна не переймає російських розваг, тільки голозада голодна Росія", "Забули блокаду? Бидло!"– написали під відео.

У Північній столиці вперше пройшла Томатина. 20 тонн помідорів стали снарядами для "битви" на стадіоні "Кіровець".



Відео: ТАСС / Ruptly pic.twitter.com/rYwU4oS2Hi - ТАСС (@tass_agency) August 19, 2019

У Північній столиці вперше пройшла Томатина. 20 тонн помідорів стали снарядами для "битви" на стадіоні "Кіровець".



Відео: ТАСС / Ruptly pic.twitter.com/rYwU4oS2Hi - ТАСС (@tass_agency) August 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Санкт-Петербурга викликали обурення в мережі блюзнірськими акціями, які вони присвятили дню зняття блокади Ленінграда.

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