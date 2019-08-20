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"Забули блокаду, бидло?" "Криваве піндоське" побоїще в Петербурзі обурило росіян

5.7т Читати матеріал російською

У Санкт-Петербурзі (Росія) вперше пройшла іспанська традиційна битва помідорами – Томатина.

Відео розваги опублікувало агенство Ruptly (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Тонни помідорів стали "снарядами" в рамках заходу, який пройшов на стадіоні "Кіровець" у вівторок, 20 серпня.

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У Петербурзі пройшла Томатина

У Петербурзі пройшла Томатина

Комсомольська правда

У росіян така забава викликала хвилю обурення. Користувачі залишили безліч коментарів, присоромивши організаторів за подібне дійство в місті, де була блокада.

"Який пекельний п**ць, вибачте", "На думку спадає крилата фраза Лаврова: "Д*біли, б**дь. "Причому й учасники, й організатори", "Дикість", "Ну ви серйозно? Кидатися їжею, це якось так собі. Ми раптом стали піндосією?", "Навіщо ми переймаємо західні традиції?", "Д*більне свято. Кидатися їжеюце так по-піндоськи", "У Пітері. Споганити 20 тонн їжі. І назвати це святом. Гидота", "Жодна країна не переймає російських розваг, тільки голозада голодна Росія", "Забули блокаду? Бидло!"– написали під відео.

"Забули блокаду, бидло?" "Криваве піндоське" побоїще в Петербурзі обурило росіян
"Забули блокаду, бидло?" "Криваве піндоське" побоїще в Петербурзі обурило росіян
"Забули блокаду, бидло?" "Криваве піндоське" побоїще в Петербурзі обурило росіян
"Забули блокаду, бидло?" "Криваве піндоське" побоїще в Петербурзі обурило росіян
"Забули блокаду, бидло?" "Криваве піндоське" побоїще в Петербурзі обурило росіян
"Забули блокаду, бидло?" "Криваве піндоське" побоїще в Петербурзі обурило росіян
"Забули блокаду, бидло?" "Криваве піндоське" побоїще в Петербурзі обурило росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Санкт-Петербурга викликали обурення в мережі блюзнірськими акціями, які вони присвятили дню зняття блокади Ленінграда.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
Новини Росії
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Даже Ла Томатину спиZдили ))) А зачем ? Получилось как обычно, криво, коряво, через анальное отверстие . В Испании, в Валенсити, это не просто кидание помидорками, это целый фестиваль. Ярмарки, концерты, танцы, парады, салюты. И таки, причем здесь америка ? )))),
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Конечно тащить в северный Петербург экзотическую южную забаву - это верх деби-лизма. В Испании эта традиция имеет какой-то смысл, а в Питере то что? Урожай томатов созрел в северных болотах? ))) Но и заходится так по этому конфузу тоже не великого ума дело. В общем: одни дураки зачем-то эту дурь устроили не к месту и не по делу, другие излишне резво и эмоционально начали по этому поводу истерить. Дураки и с одной стороны и с другой. А нормальным, здоровым людям чхать и на тех и на этих. Какой-то процент неадэкватов и просто дурней есть в любой стране, не только в Украине...
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