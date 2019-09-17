Головна Новини
17 вересня • оновлено в 19:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Заберемо Білорусь і Україну": Жириновський замарив новою Руссю

2.9т Читати матеріал російською

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав створити під керівництвом Росії нову державу, включивши туди Білорусь і Україну.

Своєю позицією після повідомлень російських ЗМІ про створення конфедеративної держави поділився він у своєму Telegram-каналі.

"Олександр Григорович Лукашенко може зараз зробити історичний крок. Давно пора возз'єднати Росію і Білорусь як одну єдину державу. Навіщо вигадувати: а давайте спочатку митницю або спочатку тарифи. Білорусь розквітне, коли ми знову станемо одною державою", – написав він.

Новини
"Україна увійде до складу Росії": Жириновський дав Зеленському два роки

Жириновський закликав приєднати Білорусь і Україну

Жириновський закликав приєднати Білорусь і Україну

spbdnevnik.ru

Жириновський запропонував "дати вільний рух людей, єдиний рубль, який буде сильнішим за євро, тому що забезпечений величезними ресурсами".

"І з Україною те ж саме. Адже Росія історично складалася з Великоросії і Малоросії. У корені це одне і те ж – Русь. Ми історично жили разом, а зараз потрібно лише відновити це", – висловився він.

Скандальний політик зробив також заяву про мову.

"Де захочуть говорити по-білоруськи – будь ласка. По-українськи – будь ласка. Повинні зберегтися національні газети, театри, школи. Але зручніше все-таки використовувати спільну мову. Я добре пам'ятаю радянські часи. Тоді багато неросійських за національністю із задоволенням говорили по- російськи. Наприклад, я часто бував в Абхазії. Там живуть грузини, абхази, росіяни, естонці, вірмени, і всі говорять між собою по-російськи. Не вчити ж їм по 5 мов? А національність взагалі не потрібно вказувати, ми повинні бути просто громадянами однієї країни", – підсумував він у дусі російської пропаганди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російське видання "Комерсант" повідомило, що вже в 2022 році Росія і Білорусь нібито можуть створити конфедеративну державу. Перші кроки будуть зроблені до 2021 року.

  • У Лукашенка спростували створення конфедерації і наполягли на збереженні суверенітету.

  • Експерт з питань міжнародних відносин Ігар Тишкевич заяву росЗМІ назвав "вкиданням пропаганди РФ".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
16
Коментарі
54
30
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Chesny Victor
Chesny Victor
Там живут несчастные, люди дикари, на лицо узасные, страшные внутри. Видно в панедельник их Жирик вазрадил, а таварищь Сталин, ГУЛАГам наградил. Путин их саветует падымать с кален, а вес мир грозиться захрабастать в плен.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
)))))))))))А эта свадьба свадьба, свадьба пела и плясала И крылья эту свадьбу вдаль несли, Широкой этой свадьбе было места мало,неба было мало и земли..... ))) В голове Жириновского сыграли свадьбу госпожа Деменция и господин Альцгеймер ))) Свидетелями и гостями были тараканы живущие в голове у Жирика
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Дахил аль Басир, Очень его уважаю. Как ни фраза ,так афоризм )))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Дахил аль Басир
Дахил аль Басир
Злопыхатель Вежливый, Люди с диагнозом "ЛДПР" (А.Невзоров)
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Шановний "Обоз" вже давним-давно ніхто не звертає уваги на цього старого маразматика Жириновського з його "висе.ами".Не потрібно подавати подібний матеріал.Цим ви тільки відштовхуєте від себе адекватного читача...
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Ядвіга Віталій, ТОЧНО !!!!!!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel