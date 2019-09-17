"Заберемо Білорусь і Україну": Жириновський замарив новою Руссю

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав створити під керівництвом Росії нову державу, включивши туди Білорусь і Україну.

Своєю позицією після повідомлень російських ЗМІ про створення конфедеративної держави поділився він у своєму Telegram-каналі.

"Олександр Григорович Лукашенко може зараз зробити історичний крок. Давно пора возз'єднати Росію і Білорусь як одну єдину державу. Навіщо вигадувати: а давайте спочатку митницю або спочатку тарифи. Білорусь розквітне, коли ми знову станемо одною державою", – написав він.

Жириновський закликав приєднати Білорусь і Україну spbdnevnik.ru

Жириновський запропонував "дати вільний рух людей, єдиний рубль, який буде сильнішим за євро, тому що забезпечений величезними ресурсами".

"І з Україною те ж саме. Адже Росія історично складалася з Великоросії і Малоросії. У корені це одне і те ж – Русь. Ми історично жили разом, а зараз потрібно лише відновити це", – висловився він.

Скандальний політик зробив також заяву про мову.

"Де захочуть говорити по-білоруськи – будь ласка. По-українськи – будь ласка. Повинні зберегтися національні газети, театри, школи. Але зручніше все-таки використовувати спільну мову. Я добре пам'ятаю радянські часи. Тоді багато неросійських за національністю із задоволенням говорили по- російськи. Наприклад, я часто бував в Абхазії. Там живуть грузини, абхази, росіяни, естонці, вірмени, і всі говорять між собою по-російськи. Не вчити ж їм по 5 мов? А національність взагалі не потрібно вказувати, ми повинні бути просто громадянами однієї країни", – підсумував він у дусі російської пропаганди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російське видання "Комерсант" повідомило, що вже в 2022 році Росія і Білорусь нібито можуть створити конфедеративну державу. Перші кроки будуть зроблені до 2021 року.

У Лукашенка спростували створення конфедерації і наполягли на збереженні суверенітету.

Експерт з питань міжнародних відносин Ігар Тишкевич заяву росЗМІ назвав "вкиданням пропаганди РФ".

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