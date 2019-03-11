За свободу потрібно боротися "Небесними сотнями". Але в РФ, напевно, буде "Небесний мільйон" – російський фотограф

У новому випуску програми "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою на ObozTV Вікторія Івлєва – російський журналіст, фотограф і волонтер, а також Ілля Пономарьов – колишній депутат Державної Думи Росії, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, розповіли про ситуацію в РФ, шляхи повернення Донбасу і Криму, а також про головні відмінності між Україною і Росією.

- Попова: Вікторія, перше питання до вас. Ви досить велику кількість часу працювали в тому числі на Донбасі, бачили військові дії на сході і окупацію Криму. Є ваші фотороботи про Донбас, як мінімум. Скажіть, як ви думаєте, що потрібно зробити для того, щоб припинити цю агресію проти України?

- Івлєва: Напевно, посилити санкції проти Росії, негайно будувати стіну на сході будь-яким способом, за будь-які гроші. Нічого більш мирного я не бачу.

- Попова: Ви досить багато їздили і з боку, яка контролюється росіянами – так звана "Л/ДНР", і з української сторони...

- Івлєва: Я ніколи не перетинала незаконно кордон України, хоча насправді так географічно і фізично набагато зручніше – заїхати з Росії, через Ростовську область. Але я вважала, що це просто непристойно по відношенню до України, якщо я підтримую Україну, то я повинна діяти по її закону і в рамках її законодавства. Тому я завжди їздила тільки через Харків.

- Попова: Ви були єдиним журналістом колишнього СРСР, хто працював в Руанді. Що, на ваш погляд, викликало таку кількість вбивств в Руанді? У той час загинули більше мільйона чоловік.

- Івлєва: Я думаю, що найбільше пропаганда Радіо Тисячі Холмів.

- Попова: І ви навіть слухали це радіо?

- Івлєва: Ні, я це радіо не слухала. Але я чула переклади. І ці люди потрапили потім під військовий трибунал і були засуджені на тривалий термін, наскільки мені відомо. Це була чиста пропаганда, в якій дозволялося людей називати тарганами, обзивати, принижувати. І, я думаю, що, може, свідомість місцевих людей більш гнучка. Це подіяло – така тупа проста пропаганда. Власне кажучи, приблизно така ж, але більш витончена, діє зараз і в Російській Федерації.

- Попова: Як ви вважаєте, чи діє ця пропаганда на території Росії або окупованих територіях Донбасу аналогічним чином?

- Івлєва: Ну, не всі люди їдуть на заробітки вбивати. Є якісь інші способи заробляти. Які б не були свої складнощі в Російській Федерації – економічні, якісь інші, але все-таки в Росії є робота. І якщо ти нормальна людина, з руками, з ногами і з залишками голови, то ти можеш знайти щось більш корисне, ніж вбивати.

- Попова: Розумні росіяни, яких я знаю і з якими спілкуюся, розуміють помилковість дій своєї влади і помилковість цих рішень. В Україні, якщо влада робить речі, з якими не погоджується значна кількість населення, відбувається Майдан. Чи можливо взагалі це в Росії?

- Івлєва: М'яке слово "помилковість" ми можемо замінити на слово "злочинність".

Якщо дії влади призводять до масової загибелі людей, до жаху, до втрати життя у всіх сенсах – це все-таки злочинні дії, а не помилкові. Я думаю, що дії влади моєї країни злочинні.

Чому так виходить? Ну, давайте порівняємо історію. З 1991 року, коли закінчив своє існування Радянський Союз розчерком пера, як йшла ваша історія? Президенти у вас змінювалися? Змінювалися. Війни у вас були? Не були. Теракти у вас були? Не були. Революція була одна в 2004 році, до неї ви спали, після неї теж ви задрімали в помаранчевих снах. І в цілому вам нічого влада не робила. Ну, крали у вас. Ну, крали – і крали. Як відомо, злодій краще вбивці.

Давайте подивимося, що відбувалося в Росії. Перша чеченська війна, Друга чеченська війна, Беслан, "Норд-Ост", Курськ, Саяно-Шушенська ГЕС – страшна техногенна катастрофа, вибухи будинків, вибухи тролейбусів та інше, та інше... І один і той же чоловік біля керма 18 років. По-моєму, вектори просто в різні сторони розійшлися. Вам пощастило.

Ви навіть не уявляєте, як вам пощастило. Ви виросли в досить спокійній і вільній країні, де влада не довбала свій народ ніколи, тому що займалася крадіжками і ще чимось, і ще чимось... Не важливо, чим вона займалася, важливо, що народу давали жити спокійно.

- Попова: Ілля, а ви як думаєте?

- Пономарьов: Я думаю, що основна проблема в іншому. У Росії реформи 1990-х років були більш жорсткі, ніж в Україні. В Україні вони були непослідовні – крок вперед, два назад, ще два кроки вперед, а в Росії ще була велика кількість природних ресурсів, навколо яких йшла приватизація. Вона сформувала великий клас великого капіталу, який був зацікавлений у підтримці будь-якої влади, тому що ця влада давала захист від переділу цього самого капіталу. В Україні цього не було. Саме тому, з моєї точки зору, єльцинський період і путінський період – це насправді один період, одна і та ж сама влада, хоча трошки по-різному упакована зовні.

Ця ось опора на великий бізнес і силовиків – вона почалася ще при Єльцині в 1993 році, коли був розстріляний "Білий дім" наш – парламент, і потім в 1996 році, коли були вибори, які дуже багато хто називає сфальсифікованими. Я теж відчував великі сумніви на рахунок того, наскільки був коректний їх підрахунок голосів, і чи дійсно Єльцин тоді переміг, а не лідер комуністів Зюганов...

- Попова: Але ви були в якийсь момент членом комуністичної партії?

- Пономарьов: Так, я вступив в компартію в 2002 році, якраз тоді, коли був прихід до влади Путіна, і для мене стало зрозуміло, що це надовго, це назавжди, якщо говорити з точки зору людського життя, і треба це якось то ламати. Комуністична партія була головною опозиційною силою в Росії, і ще тоді вона мала можливість протистояти, але теж продала це за конкретні плюшки для керівництва КПРФ, і тоді це так і не склалося.

- Попова: Ви також працювали деякий час у "ЮКОС", правильно я пам'ятаю?

- Пономарьов: Так.

- Попова: Але ви вийшли з "ЮКОСа" до того, як там почалися проблеми?

- Пономарьов: Ну, як раз я, власне, і вирішив йти в політику. "ЮКОС" був найбільшою в Росії корпорацією. На моїх очах стався розгром НТВ, були репресії щодо Березовського... Мені було видно, що спайка олігархів і влади і здатність влади маніпулювати олігархією в своїх інтересах є ключовою проблемою для країни, тому я пішов в ту політичну силу, яка, з моєї точки зору, мала можливість гідрі зламати голову. Але для цього потрібно було бажання. На жаль, бажання теоретично було в момент, коли я туди прийшов, але воно дуже швидко зникло, коли почалися реальні репресії, і як раз тоді, коли власника "ЮКОСА" Михайла Ходорковського посадили, і керівництво КПРФ зрозуміло, що краще сидіти тихо.

- Попова: А чи не шкодуєте, що зайняли таку рішучу позицію, після чого вам довелося покинути Росію?

- Пономарьов: Роби, що повинен, і ніколи ні про що не шкодуй. Я про це не шкодую. Я найбільше шкодую, що ті причини, за якими я це зробив, виявилися не побоюваннями, а реальністю. Я ще тоді, коли проголосував, говорив, що це буде означати катастрофічне падіння економіки для Росії – і воно сталося; що це буде означати кров і загибель тисяч людей – і це сталося; це буде означати втрату нашого найближчого союзника України – і це теж сталося. Тобто всі ті речі, про які ми тоді говорили, вони і трапилися.

- Попова: Вікторія, питання до вас. У вас не виникало ніколи бажання покинути територію Росії?

- Івлєва: Я думаю, що я занадто маленька людина, не є депутатом Держдуми, не якась видатна державна особа, тому мене особливо не чіпають. Я роблю те, що я можу. Якщо я ще почну думати про те, що до мене можуть прийти – ну, так що, піти повіситися чи що? В мене немає часу на це. Я живу сьогодні, а про це я подумаю завтра, як сказано у "Віднесених вітром". А сьогодні можу думати про більш цікаві речі.

- Попова: Я бачила, що ви займаєтеся волонтерством, що допомагаєте полоненим українським морякам. Що ще ви робите зараз в Україні і з українцями в Росії?

- Івлєва: Зараз ми займаємося тільки збором грошей, потім покупкою і носінням передач... Неправильно я говорю "носінням передач", але нехай буде так – носінням передач в слідчий ізолятор "Лефортово". Ось це основне заняття, на яке йде величезна кількість сил і часу, звичайно, набагато більше, ніж ми думали з самого початку. Але ми ж живі? Живі. Ми можемо щось зробити? Можемо. В рамках закону що ми можемо зробити? В рамках закону ми можемо людям віднести поїсти, попити, одягнутися.

Плюс ще приєдналися чудові кримські татари, які просто проїхали через всю Росію на двох машинах і привезли купу одягу і господарської начиння. І ми об'єднали зусилля.

- Попова: Скільки зазвичай часу йде на те, щоб передати одну передачу?

- Івлєва: В останній раз я прийшла туди о 9:30 ранку, о 12:00 панове відкрили віконце, вирішили приймати, велике їм спасибі, всього-то протримали трохи, і о 18:10 я відійшла від цієї амбразури. Ось як так? Коли зважують папір для письма – це як називається? Це називається марення від страху. Це не проти мене, це за себе як би. Вони себе страхують таким чином. При цьому можуть переплутати – одному віддати кросівки на три розміри менше, іншому, відповідно, – на три розміри більше. Це там відбувається постійно.

- Попова: А навіщо вони взагалі, на ваш погляд, їх заарештували в такій кількості? Щоб просто мати заручників?

- Пономарьов: Ні, в даному випадку вони їх заарештували через дурість. Тобто концепція заручників дуже поширена зараз в Кремлі, це дуже вкладається в психологію Путіна як мафіозного лідера. Але в даному випадку, швидше за все, це чисто бюрократична історія. Адже конфлікт цей розвивався таким чином, що спочатку моряки намагалися на цих судах пройти, їх не пустили, вони відійшли назад, потім вони отримали наказ з Києва йти, і тут всіх і пов'язали. Є такий заступник голови прикордонної служби пан Медведєв, він, мабуть, вирішив, що якщо він їх відпустить, то його покарають. Він, відповідно, віддав наказ їх захоплювати. А якщо захопили, то вже далі що робити? Вони ж уже взяті...

- Івлєва: Тоді тим більше покарають.

- Пономарьов: Визнавати після цього, що вони військовополонені – на це ніхто йти не готовий. А якщо вони звичайні правопорушники – ну, там, контрабандисти, які намагалися перейти через кордон, і втручанням президента їх відпустити – це означає створювати прецедент.

- Івлєва: А у нас суд незалежний, як відомо.

- Пономарьов: Так, тому зараз насправді це дуже шкідливо для Кремля – наявність цих 24 моряків, тому що вже європейці були так близькі до того, щоб почати пом'якшувати санкції, а тепер все розгорнулося в зворотну сторону. Тепер усі говорять – давайте відпускати хлопців. Але поки не закінчаться фізично слідчі дії та судові процеси, вони це зробити, звичайно, не в змозі просто з точки зору своєї внутрішньої логіки. Упевнений, що хочуть, але навряд чи зможуть.

- Івлєва: Не знають, як вийти з цієї ситуації. Самі себе загнали в кут, мені теж так здається. По-перше, наказ був відданий, тому що людина внутрішньо, можливо, злякався. Я не знаю пана Медведєва, але можу здогадуватися, що там відбувається. Якщо у маленької тітоньки в СІЗО такі страхи, то що там відбувається на вищих ешелонах, напевно, ці страхи у багато разів більше, насправді, тому що ти за більшу відповідаєш. А далі, я думаю, "Хто стрельнув", "А як так по хохлам НЕ постріляти? Ну давай!", "Іванов, нафіг ти в них вистрілив? Ну, взагалі, ти крутий!".

- Попова: А навіщо вони виклали це відео, до речі?

- Івлєва: Щоб показати, що російські слабини-то не дають ніколи.

- Пономарьов: Ну, я думаю, що основний зміст цього відео, щоб був доказ, що виявлялося опір. Що там були накази зупинитися, і ці накази не виконувалися. Тому що далі починається дискусія, яка, власне, зараз йде в суді щодо того, які були координати.

- Івлєва: Вона ще не йде, ще тривають слідчі дії.

- Пономарьов: Ну ось, в рамках слідчих дій йде ця дискусія. І вже Міноборони Росії говорить про одні координати, Міноборони України говорить про інші координати.

- Попова: Схоже на історію, з "буком".

- Пономарьов: Так-так, той самий, що і з малайзійським Боїнгом.

- Івлєва: Ну, приблизно. Результат, слава Богу, не такий плачевний. Все-таки немає загиблих.

- Пономарьов: Але вся ця система – вона мафіозна система кругової поруки. Ось ви ще кажете, чому в Україні ось ці "Майдани", а в Росії цього немає. Тому що Путін ось цих своїх найближчих соратників не здає. Це така номенклатура 2.0, це нова реінкарнація радянської номенклатурної концепції. Якщо вони проти нього нічого не зробили, якщо вони не були нелояльними, а тільки, там, напартачили, вкрали – це не вважається злочином. Головне – проти шефа нічого не говорити. Він буде їх захищати.

А другий факт – то, що немає йому ніякої альтернативи. Немає нікого іншого, хто міг би запропонувати альтернативні комфортні умови. І у населення немає альтернативи, тому що вони дуже боятися повернутися в 1990-ті роки, і в еліти немає альтернативи, тому що потрібно буде відповідати і, зокрема, втратити награбоване за все ці 30 років.

- Івлєва: Уявляєте, яка дивовижна країна. 140 мільйонів живе, художники великі є, композитори є, балет є, письменники є, поети є, музиканти є. А ось політик у нас один. І більше нікого, ніякої альтернативи.

- Попова: А вам не здається, що це якась штучна ситуація?

- Пономарьов: Звичайно, здається. Так це основна піар-стратегія Путіна. Ви розумієте, ось у вас зараз йде виборча кампанія, кожен політик говорить: "Я хороший. Я зроблю те-се, п'яте-десяте". Путін нічого подібного не говорить, він не говорить, що він хороший, він говорить, що інші гірше, і підконтрольні йому засоби масової інформації це кожен день доводять. Тобто для нього все абсолютно політики – опозиціонери. Вони теж корупціонери, вони теж хабарники, вони теж правопорушники різноманітні. Адже кримінальні справи, там, на Навального, на вашого покірного слугу, на Ходорковського – вони ж порушуються не за політику, вони збуджуються за економіку. І громадянам йдеться: "Ви хочете таким же шахраям дати можливість покерувати? Але до цих шахраям ви вже звикли, а ці шахраї ще не накралися. Так навіщо вам це треба?".

- Івлєва: Ні-ні, про своїх шахраїв він теж не говорить. Навіщо ж? Він своїх взагалі ніяк не чіпає. Тільки: "Подивіться, що може бути. Подивіться у Франції, там" жовті жилети ". Ви що, так хочете? А ось подивіться, що там-то ...". Береться якийсь один епізод. Як і всі обливання лайном України. Береться один епізод, нічого не значущий, поганий, поганий, але для країни 42-мільйонної України епізод не значущий – і це роздувається, і тобі це показують сто разів на день по всіх каналах з відповідними коментарями. І ти й справді думаєш: "гробової дошки розкрилися, бандерівці встали, ожили, наділи свої ці шапки мазепинки і пішли з прапорами, з берданками".

- Попова: Ми з вами колись на цю тему спілкувалися. Ви говорили, що навіть після перших захоплень телеканалів в Росії все одно деякі опозиційні політики, той же Нємцов, продовжували підтримувати Путіна. Чому це відбувалося?

- Пономарьов: У політиці, я все ще вважаю, що одна з найстрашніших концепцій, яка є – це концепція меншого зла. Чи не концепція, що треба бути чесним і виконувати правила, як вони написані, і писати такі правила, які є об'єктивними, а "ось якщо ми так не шахраювати, то буде ще гірше". Таким чином була написана Конституція в 1993 році, до якої дуже багато з тих людей, які зараз перебувають в опозиції, взяли найактивнішу участь в написанні, яке, власне, і зробило самодержавство в країні, яка наділила президента необмеженими повноваженнями. У 1996 році велика кількість журналістів, вибираючи між Єльциним і Зюгановим, думали: "Ні, краще Єльцин. Тому ми будемо брехати і поширювати дезінформацію про Зюганова, аби комуністи не повернулися".

Ось це все і заклало основу тієї системи, яка є зараз. Партія, яку очолював Борис Нємцов, в момент приходу Путіна, по-перше, його активно підтримала, по-друге, стала головним економічним мозковим центром. І все реформи, які були перші три роки при Путіні, заслуга ось цих хороших проєвропейських лібералів. Як тільки вони зробили першу частину роботи, і економіка встала на якісь рейки – тут же від них позбулися і викинули їх в опозицію. Тому вони тоді теж сказали: "Ми тоді стаємо несистемної опозицією" - і тоді їх зовсім видавили з парламенту, за допомогою тих самих фальсифікацій, які застосовувалися в 1996 і в 1999 році на виборах, на які вони очі закривали.

- Івлєва: Ну, я б не сказала, що від Чубайса так вже позбулися. Прекрасно живе.

- Пономарьов: Ну, якась частина взагалі присягнула. Залишився і Чубайс, і Греф, і Набиуллин, і Дворкович, ми можемо багатьох цих системних лібералів цитувати, які просто сказали: "Ось, все це політика, це не наша справа. Ми в неї не ліземо, ми кріпимо режим по-іншому" .

- Попова: Для мене все одно не зрозуміло, коли віджимається власність, особливо коли віджимаються медіаканали – це вже ознака диктатури майбутньої.

- Пономарьов: медіаканалах в той момент були бізнесом. Це були збитки. Вони після цього вже стали рентабельними.

- Попова: Коли медіаканал – ще й не бізнес, а спроба впливу на політику – це ще важливіше. Цей канал стає ще більш важливим фактором. Коли влада підгортає під себе всі канали – це, в принципі, перша спроба диктатури.

- Івлєва: Страх. Страх, і потім, я думаю, що в дуже багатьох в головах сидить більшовицьке "мета виправдовує засоби". Ось результат. Треба було всього-на-всього в 1996 році бути чесними – вибрати Зюганова, оскільки явно, що він лідирував насправді. Ну і що далі? Вибрали б ми Євгена Андрійовича, ну, процарствовал б він 4 роки, програв би наступні вибори, комуністи б за ці 4 роки наїлися, і пішли б ми в якусь іншу сторону. Але у всякому разі, Геннадій Андрійович Зюганов не був помічений в якихось зв'язках з ФСБ або з КДБ. Був такий партійний людина, який би він не був, але за ним немає ніяких таких великих корупційних схем, як я розумію, інакше це б уже було витягти десь колись кимось. Ну, вибрали б його, але чесно.

- Пономарьов: Він був, як Квасневський в Польщі. Це рівно те ж саме. Після Валенси був Квасневський, потім прийшов Туск. Рівне б те ж саме і було. До речі, швидше за все, тоді б вибори виграв хтось типу Немцова, саме тому що у нього був кращий президентський рейтинг.

- Попова: Ви голосували за проект Мізуліной "Про захист дітей від шкідливої інформації", який, на думку експертів, міг привести до цензури в інтернеті. І, здається, все-таки привів.

- Пономарьов: Я дійсно голосував за цей закон. І якраз я голосував для того, щоб цензури в інтернеті не було. Тому що цей закон забороняв судовим органам і прокуратурі забороняти сайти. Саме тому цей закон тоді підтримувався всіма інтернет-спільнотою професійним – провайдерами, великими компаніями, його підтримували і Google, і Yandex, і Mail.Ru.

- Попова: Але за законом, там були обмеження.

- Пономарьов: Ні, цей закон передбачав, що існують три, тільки три, можливості блокування інтернет-ресурсів – це поширення наркотиків, розповсюдження дитячої порнографії та пропаганда суїцидів. Він забороняв політичну цензуру, на підставі якої в основному були в той момент заборони інтернет-ресурсів, там вже почалися досить масові протести провайдерів, які від цього страждали, і, власне, тому вони і підтримували цей закон. І взагалі він заміняв процедуру фізичного арешту серверів і людей, які їх роблять, ось цієї самої блокуванням "чорного списку" сайтів. І була вичерпною, відповідно, перелік того, за що можна блокувати, за що можна блокувати. Я вважав, що це дуже прогресивно.

- Попова: Це той самий відомий список Роскомнадзора?

- Пономарьов: Так. Він повинен був вестися не Роскомнадзором, а спеціальної саморегулівної організацією. Після того, як цей закон був прийнятий, окремі наші колеги з опозиції підняли шум, затаврували всіх, хто готовий був в цю саморегульовану організацію увійти – а там були дуже шановані діячі інтернет-ринку – все від цього відійшли, з'явився Роскомнадзор, який дуже швидко вніс уже через інших депутатів. В основному цим займався Луговий – який вбивця Литвиненка у Великобританії, він вже навносіл інші склади, за якими блокуються інтернет-сайти. Насправді я зараз, скоріше, шкодую, що тоді взагалі на всю цю історію поліз. Тобто, звичайно, я хотів захистити інтернет від можливих блокувань, але це дало можливість говорити деяким товаришам, що я підтримав цензуру.

Але до цього 5 років мені вдавалося блокувати будь-які ініціативи з якого б то не було інтернет-регулювання. Я просто був головним з регулювання цього сектора в Думі, і позиція нашого комітету була така: не треба нічого придумувати особливого для інтернету, треба просто, щоб звичайні закони діяли в інтернеті. Є закон про наклеп – немає ніякої різниці, ти оббрехав людини на вулиці, по телевізору або на інтернет-сайті. Він повинен діяти однаково. Ти закликав до тих же самим заворушень – байдуже, закликав на вулиці, на інтернет-сайті або на телеканалі, ти однаково повинен нести відповідальність.

- Попова: Якісь страшні речі ви розповідаєте для України. У нас немає закону про наклеп.

- Івлєва: У вас же жива країна. Розумієте, у вас досить слабка державна влада все-таки в порівнянні з Росією, де вже жорсткий намордник. Тому ті сценарії, які розвиваються у нас – у вас вони неможливі, суспільство інше, воно живе, воно рухається.

- Попова: Зараз до нас приєднається ще один гість. Це Роман Цимбалюк – кореспондент агентства "УНІАН" в Москві, і, мабуть, єдиний український журналіст, який там може працювати і задавати питання Путіну. Роман, на твій погляд, чому тобі досі дозволяють працювати в Росії, задавати питання на прес-конференції Путіна в футболках з написами? Чому це відбувається?

- Цимбалюк: Тим самим вони показують, що РФ - найдемократичніша країна в світі. Але вони йдуть своїм шляхом, а ми йдемо, як у нас тут є гасло одного кандидата, своїм. І я залишаюся кореспондентом українського агентства "УНІАН". Те, що вони там думають – це їхня справа, а мені здається, я задаю такі питання, які цікавлять українське суспільство.

- Попова: Дякую, Роман, за твою роботу.

Чому, на ваш погляд, відбувається так, що Роману дозволяють ставити ті питання, які він ставить в Росії, і працювати в РФ?

- Івлєва: Там сидять негідники, але не ідіоти.

- Пономарьов: Це частина пропагандистської кампанії, саме тому йому дають слово на кожній прес-конференції, тобто саме для того, щоб весь світ бачив, що у нас теж є українські журналісти.

- Івлєва: Russia Today там десь затикають таку прекрасну, а ми ось тут даємо, будь ласка, мілини, Ємеля.

- Попова: Затикають – мається на увазі, що десь відключають, так по супутнику вони все одно вільно транслюються і в інтернеті ... Чи можлива в майбутньому європейська інтеграція Росії?

- Івлєва: По-перше, Росія знаходиться на половині своєї, на частині своєї території в Європі.

- Попова: Географічно. А ментально?

- Івлєва: Мені в дитинстві читали Шарля Перро, Андерсена – європейські казки, не китайські, чи не в'єтнамські. Вони прекрасні, але вони не мої. Я виросла на іншому, я виросла на європейській цивілізації, вона моя в будь-якому випадку.

Країна моя робить якісь дивні, важкі, небезпечні моторошні ходи, її хитає, хитає, базікає, але все-таки це країна європейського простору при цьому. Ми нікуди з Європи не дінемося, що б там не хотіли.

Зараз, ось знаєте, дивна ситуація – з Петром I вони не знають, що робити. Він ніколи тепер не згадується. Тому що незрозуміло, що тепер, Петра потрібно четвертувати, колесувати, а Петербург взагалі з лиця землі стерти.

- Попова: Перейменувати, як мінімум.

- Івлєва: Але цього не роблять. Петро як би забутий. Є такі особистості історичні, які зараз тимчасово забуті. Забутий Петро, забутий Олександр II з реформою кріпосного права, забутий Михайло Сергійович Горбачов – цей забутий вже міцно і грунтовно, взагалі цих років не було. І це, насправді, дуже цікаво спостерігати. Тому що якісь речі все-таки не опрацьовані і остаточно не вирішені. Тому що всередині то все одно, якщо ти запитаєш у будь-якого російського людини: "Ти себе як відчуваєш – європейцем або азіатом?", Будь-яка людина – на Чукотці він живе або в Калінінградській області – він тобі скаже: "Я себе відчуваю, звичайно, що належить ось до цієї культури. Просто величезна країна, але це моя культура, що не азіатська культура ". Яка б вона не була, я не до того, що вона погана. Вона чудова, але для своїх людей.

Але просто це імперія, яка продовжує падати. Це дуже важкий процес. Ми-то думали, що 1991 рік, 19-21 серпня, "Фелікса Кривавого" прибрали – і всі щасливі. Виявилося, все набагато важче, і виявилося, що за свободу то потрібно битися. "Небесними сотнями" битися за свободу. У нас, напевно, це буде "Небесний мільйон", не дай Бог, і все це дуже складно, але шлях російський. Ну, немає більше в світі імперії, ну, і ця розвалиться. Як вона буде валитися, важко, легко, з кров'ю, без крові – це вже, загалом, залежить від нас від усіх.

- Пономарьов: Я в загальному з цим усім згоден. Я вважаю, що є загальна іудео-християнська цивілізація, у якій загальна етнічна база. Вона однакова і для всіх росіян, і для українців, і для Євросоюзу, і для Америк, між іншим, обох – і для Північної, і Південної. Це все одна цивілізація. Але вона сильно відрізняється від цивілізацій азіатських, китайської, індійської, якихось інших. І я абсолютно впевнений, що історично ці самі християнські цивілізації будуть разом. І Путін насправді вважає рівно так само. Просто він вважає, що він повинен бути на чолі, і всі вони повинні підкорятися.

Але цей морок пройде. Це інтелектуальне і етичне збочення, яке зараз вразило країну, воно обов'язково пройде, і, я вважаю, що між нами не буде меж, і ми будемо членами єдиного оборонного альянсу, тому що єдиний спосіб для нашої цивілізації далі розвиватися – це бути разом.

- Івлєва: Я б хотіла ще додати, що у нас, знаєте, є зараз така робота на зовнішній ринок, а окрема робота – для внутрішнього ринку. І ось все наше телебачення, зрозуміло, що спрямоване на внутрішній ринок, на простих громадян Росії, для яких телевізор – як і раніше головне джерело інформації. І ти постійно чуєш "Росія і Європа". Що це таке – "Росія і Європа"? Росія – це і є частина Європи. Постійно робиться це поділ. Я завжди кажу: "Я в Європі. Я до Уральських гір точно в Європі". Ось завжди я це намагаюся підкреслити.

- Попова: Я думаю, мається на увазі Європейський Союз як союз. Я думаю, що справа про це.

- Івлєва: Тоді ти говори, в Росії і в країнах Євросоюзу, але вони ж підміняють поняття. Вони ж не говорять – в Росії так, а в країнах Євросоюзу прокляті трансгендери до влади прийшли, або не знаю, що, або дітей їдять на обід, а в Росії немає. Вони ж по-іншому це говорять, розумієте.

- Попова: Тобто це пропагандистське гасло протиставляти Європу і Росію?

- Івлєва: Звичайно. При цьому всі ходять в черевиках, зроблених у Франції або в Америці, все користуються комп'ютерами, які зібрані за технологіями американським або Євросоюзу. Ось стоїть навпроти тебе така людина з голочки одягнений весь з себе, який-небудь помічник Дугіна, який професор, який любитель вбивати українців, і розповідає тобі про те, яка велика Росія. Ну, добре, тоді одягни постоли, візьми свічку, запали і ходи вже там, і щі їж, щоб у тебе в бороді капуста була.

- Пономарьов: Я, до речі, Дугіна бачив, саме в такому вбранні і з собачою головою, в Александрові, в столиці опричнини.

- Попова: Як, на ваш погляд, можна закінчити війну на Донбасі і повернути Крим Україні?

- Івлєва: Я думаю, що це два різних питання. Я думаю, що повернення Криму – більш важке питання. Тому що там є люди, які, ми не будемо цього приховувати і заперечувати, там є люди, які дуже хотіли в Радянський Союз. Вони думали, що вони в нього потраплять, потрапили вони в абсолютно іншу освіту, але вони здаватися не збираються, і їх дуже багато – цих людей, величезна кількість.

- Попова: Можна ж переселити. Є досвід у Радянського Союзу переселяти військових, наприклад, колишніх.

- Івлєва: А на якій підставі їх переселяти?

- Попова: А їх зараз переселяють. Кримські татари говорять про те, що там вже кілька сотень тисяч додатково переселених людей.

- Івлєва: Чекайте, це люди, які захотіли туди поїхати. Якщо Крим повертається Україні, що робити з цими людьми? Чемодан-вокзал-Магадан? Або як? Це нормально для європейської спільноти?

- Попова: Я думаю, що вони можуть там продовжувати жити, якщо хочуть.

- Івлєва: А вам вони потрібні?

- Попова: Латвія же якось вирішила це питання.

- Івлєва: Ви не порівнюйте маленьку Латвію ...

- Попова: Метод вирішення питання один і той же.

- Івлєва: Ні, часи інші. У Латвії ніхто нічого не анексував, слава Богу, крім Питалівський району. Але Латвія пішла своїм шляхом з 1991 року.

- Попова: Ну, я маю на увазі, що вони вирішили питання з цими російськими громадянами, які вирішили там жити. Їх же там досить багато живе біля моря, я була неодноразово.

- Івлєва: Вони не говорили, що вони хочуть в Росію.

- Попова: Ні, вони говорили, повірте, у них мер Риги Ушаков, російська партія, яка досить активно говорить.

- Пономарьов: Тетяна, я в Латвії проводжу досить багато часу. Там було сказано дуже просто, що ті, хто приїхав після початку окупації, можуть здати іспит на латвійський мова і перейти з категорії негромадян в категорію громадян. Абсолютно прямий шлях. В даному випадку теж можна говорити про те, що здайте іспит на українську мову.

- Івлєва: Ви весь час говорите "Крим і Донбас". Я б дуже сильно розділяла. І я думаю, що питання Криму набагато важчий, і набагато складніший. Хоча, з одного боку, він більш мирний, тому що там, слава Богу, майже ніхто не загинув, в порівнянні з Донбасом, на якому понад 10 тисяч осіб загинуло. Мені здається, це потрібно розділяти. І це довга і довга історія буде.

- Попова: Мені здається, Путін цього теж хоче – розділити ці питання.

- Пономарьов: Так він їх і розділяє.

- Івлєва: Я не знаю, чого хоче Путін, він мене абсолютно не хвилює. Я висловлюю свою думку, тому що я розумію, що Україна отримує баласт у вигляді 1,5 млн чоловік, Україна ненавидять. Ось це так. Інакше вони б так не прагнули до Росії, і не було б цих божевільних свят по всьому півострову.

- Попова: Ну, святкування я можу організувати вам будь-які, в будь-якій точці світу. Це просто організація.

- Івлєва: Це дуже хороший погляд, але це не так, і ви це знаєте. Інакше б Крим встав і не пішов би в Росію.

- Попова: Я знаю, що в той момент, коли був захоплений парламент Криму, там не було навіть кворуму. Вони під дулами пістолета вдали, що кворум стався, і прийнято рішення про відділення від України.

- Івлєва: А народ там вийшов на "Майдан"?

- Попова: Так, в цей момент там стояли кримські татари, яких били, а потім там заїхали російські танки, які вже почали залякувати і стріляти.

- Івлєва: Значить, цього було мало. Значить, щось сталося.

- Попова: Ні, це просто військова операція. Ну, давайте дивитися правді в очі.

- Івлєва: Скажіть, така військова операція змогла б відбутися у Львівській області? Ні.

- Попова: У Львівській області немає кордону з Росією. І немає 20 тисяч російського контингенту, який перебуває на території.

- Івлєва: Справа не тільки в контингенті.

- Попова: Насправді, я вважаю, що ми Крим втратили ще тоді, коли дозволили там залишатися російським військовим.

- Івлєва: Справа в людях, які там живуть. Я не кажу, що вони погані, хороші, але вони там живуть. Вам потрібен цей баласт?

- Попова: Дивіться, ви були в Руанді і бачили, як за допомогою ЗМІ можна вбити мільйон осіб.

- Івлєва: Я вам задаю питання, Україні потрібен цей баласт?

- Попова: Звичайно, потрібен. Це наша територія, ми не можемо відмовитися від неї. Це наші люди, навіть якщо вони більше люблять Путіна.

- Івлєва: А ви розумієте, скільки вам доведеться з ними працювати?

- Попова: Це наш хрест.

- Івлєва: Я розумію, що те, що відбувається в Криму зараз, це як би працює на Україну насправді, тому що люди не звикли до такої жорсткості.

- Пономарьов: Я думаю, що Вікторія права. І об'єктивно це два різних моменту. Це одна агресія, одна війна, але це буде два різних кроку. Донбас сам Путін не хоче. І там врегулювання може статися ще за путінської влади. Вони б хотіли або на щось це розміняти, або зробити такі кроки, які дозволили б Кремлю зберегти обличчя при врегулюванні. Я думаю, що там абсолютно реальний шлях з миротворцями, і якщо це буде потрібно Україні, то мені здається, що цим шляхом можна дійти до кінця, і за посередництва Сполучених Штатів, які займають ту ж саму позицію. Якщо не впиратися в ці Мінські угоди, то війну на тій території можна припинити. Крим – це дійсно питання буде вирішене тільки тоді, коли зміниться влада в Кремлі. Це буде дуже болюча тема, але я впевнений, що ми її все одно вирішимо.

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