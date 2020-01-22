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22 січня • оновлено в 18:04
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"За спецзамовленням гостя!" У Росії в барі зганьбилися через кальян з живими черепахами. Відео

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В одному із закладів Брянська (Росія) з'явилися кальяни зі справжніми черепахами. Їх вартість становить 8 тисяч рублів.

Відео екзотичної послуги з'явилося в telegram-каналі Мурзилка (щоб подивитися, доскролльте до кінця).

На кадрах видно, як кілька черепах плавають в колбі з водою, поверх якої розміщена інша колба з рідиною коричневого кольору, через яку фільтрується дим при курінні. Тварини нібито призначені для естетичної насолоди клієнта.

У Росії в одному з барів зробили кальян з живими черепахами

У Росії в одному з барів зробили кальян з живими черепахами

На таку новинку вже відреагували у Росспоживнагляді. Там заявили, що заклад буде перевірено. Глава санітарного нагляду служби Тетяна Самойленко назвала те, що відбувається в барі знущанням над тваринами.

"На жаль, вимог до кальянів немає. Це саме по собі гидотно. Тут треба працювати спільно з органами ветеринарного нагляду", – додала вона.

Пізніше в адміністрації закладу спробували виправдатися. На сторінці в Instagram опублікували коментар, у якому підкреслюється, що нібито "посудина, в якому знаходилися черепахи, і колба з рідиною не перетинаються, і, відповідно, тварини живі і здорові". При цьому наголошується, що це був одиничний випадок за спецзамовленням постійного гостя.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія Брянськ
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Shymskaja Elvira
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