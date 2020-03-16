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16 березня • оновлено в 10:21
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Дмитро Гудков
Дмитро Гудков
Російський політик, екс-депутат Держдуми Росії Всі статті автора

"За" пожизненного Путина

2.6т
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Школы, значит, на карантин, границы закрыть, на недалеком горизонте полная чрезвычайная ситуация – но на голосование за поправки (его хотят продлить уже до 7 (!) дней) чтобы все пришли! На места спустили плановые цифры в 60% явки и 60% "за" пожизненного Владимира Владимировича. "Вариант с полной отменой голосования в администрации президента пока не обсуждается".

И ведь понятно, что после 22 апреля, через месяц, в стране вдруг, внезапно, начнется эпидемия, но пока – тссс, молчок, нам тут госпереворот надо оправдать. В ход пойдут любые методы. Что происходит с теми, кто против, мы видели в субботу на Лубянке.

И только одна мысль во всей этой ситуации утешает: коронавирус не разбирает, Кремль не в вакууме стоит.

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Автор
Дмитро Гудков Дмитро Гудков
Тема
Вибори в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Дмитрия Гудкова
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это точно! Падеж этого стада впереди! Главное - чтобы весь одичалый скот собрался 22 апреля!
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