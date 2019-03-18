"За день до трагедії була бійка": експерт пролив світло на таємницю перевалу Дятлова

Дивний характер травм дев'яти туристів на чолі з Ігорем Дятловим, котрі загнули взимку 1959 року в горах Північного Уралу, може говорити про те, що за добу до їхньої смерті там могла статися масова запекла бійка.

Про це заявив судмедексперт Едуард Туманов, який вивчив матеріали справи, пише "КП". За його словами, у дятловців є пошкодження, які виникли за добу, можливо, дві, до настання смерті.

"Це садна і синці, характерні для травм від тупих предметів: кулака, гілки, будь-якого твердого тупого предмета. У загиблих пошкодження на обличчі, на руках – садна, покриті кірочкою, синці по периферії зеленого кольору", – сказав він.

Перевал Дятлова Архівне фото

Експерт стверджує, що у дятлівців міг трапитися конфлікт.

"Це вказує на те, що давність травми більша за ті хвилини, години, які могли виникнути до драми. А утворитися вони могли як під час масової бійки, так і в якихось інших подіях. Швидше за все, члени групи вступили у конфлікт із кимось у районі перевалу", – підкреслив Туманов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інтерес до загибелі групи туристів на перевалі Дятлова в 1959 році відновився у 1990-х не випадково. Поштовхом став розвиток версії про можливий вплив НЛО.

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