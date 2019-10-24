З ящиками й сітками: росіяни накинулися на халявні фрукти й потрапили на відео

У Красноярському краї (РФ) внаслідок ДТП перекинулася фура, що транспортувала мандарини. Очевидці зібрали фрукти, що розсипалися вздовж траси, і забрали їх собі.

Як повідомляє lenta.ru, після аварії весь вміст опинився на землі, але пролежав там недовго (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

До місця швидко збіглися місцеві жителі з ящиками і сітками, які протягом доби "дбайливо перевантажили фрукти по своїх домівках".

Фура з мандаринами потрапила в ДТП

Аварія трапилася 22 жовтня на трасі Р-255 "Сибір". Вантажівка Iveco зіткнулася з автомобілем Lifan, після цього виїхала на зустрічну смугу й врізався у фуру DAF.

Водія Iveco госпіталізували, інші учасники ДТП не постраждали.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в аеропорту "Шереметьєво" (Росія) під час запуску у літака, на борту якого перебували пасажири, загорівся двигун.

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